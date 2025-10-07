Orbán Balázs: Adóemeléssel mindenki rosszul fog járni Magyarországon!

A magyar ellenzék „mindig azt akarja, amit Brüsszel” – mondta el Orbán Viktor egy Orbán Balázs által feltöltött Facebook-videóban. A miniszterelnök szerint az ellenzéki pártok nem önálló szereplők, hanem „brüsszeli kreálmányok”.

Orbán Viktor

Fotó: DPK/Benko Vivien Cher / DPK/Benko Vivien Cher

„Brüsszel leírja, mit kell csinálni, nem kell kitalálnunk, hogy ők mit akarnak, mert előadnak nekünk egy papírt. Abban pedig olyanok szerepelnek, hogy az egykulcsos adót vezessük ki, legyen többsávos adórendszer, ami adóemelést jelent. Leírják azt is, hogy a rezsicsökkentés nem jó, át kell alakítani, és nem szeretik a 13. havi nyugdíjat sem” – mondta Orbán Viktor.

A kormányfő szerint nem az ellenzéki pártokkal, hanem azok „gazdáival” van vitája.

Ezek brüsszeli projektek, ezért nekem mindig a gazdáikkal van igazából vitám, nem velük

– fogalmazott.

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy Magyarországon jelenleg Európa legjobban működő adórendszere van. „Ez egy jó rendszer, nem szabad hozzányúlni. Adót legfeljebb csökkenteni szabad, emelni semmiképpen” – tette hozzá.

A miniszterelnök szerint az adóemelés mindig a magyar családokat és a gazdaságot sújtaná. „Adóemeléssel mindenki rosszul fog járni” – zárta gondolatait.