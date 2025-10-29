A Tisza most Gyurcsány módszerével kísérletezik (Hazudtunk reggel...)

„Hát akkor nézzük tételesen! Ha a Tisza alelnöke kamerák előtt azt mondja, a jelenlegi rendszereket, így a nyugdíjrendszert »nem feltétlenül kell és szabad fenntartani«, azzal nehéz szavazatokat szerezni” – hangsúlyozta a miniszterelnök.

Orbán Viktor interjút ad a Kossuth Rádió brüsszeli stúdiójában, 2025. október 24-én (kép forrása: Facebook/Orbán Viktor)

„Ha a Tisza egyik szakértője különböző interjúkban azt mondja, hogy »a nyugdíjrendszer most túl bőkezű«, hogy a »nyugdíjakat megadóztatják«, hogy a »közép- és hosszú távú reformokról nem kell gondolkodni a választás előtt«, annak pedig valóban csalásszaga van”

– részletezte.

Utoljára egy Gyurcsány nevű ember kísérletezett ezzel a módszerrel. Tudjuk, mi lett a vége”

– tette hozzá Orbán Viktor.