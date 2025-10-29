A Tisza most Gyurcsány módszerével kísérletezik (Hazudtunk reggel...)

„A választási kampány már csak olyan, hogy el kell mondani, mit tervez az ember az országgal, ezt hívják programnak. A Tisza nagy újítása, hogy ők nem szándékosan mutatják be, hanem véletlenül kotyogják ki a sajátjukat. Majd megsértődnek és csalást kiáltanak, ha az nem tetszik az embereknek" – írta Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán szerdán.
„Hát akkor nézzük tételesen! Ha a Tisza alelnöke kamerák előtt azt mondja, a jelenlegi rendszereket, így a nyugdíjrendszert »nem feltétlenül kell és szabad fenntartani«, azzal nehéz szavazatokat szerezni” – hangsúlyozta a miniszterelnök.
„Ha a Tisza egyik szakértője különböző interjúkban azt mondja, hogy »a nyugdíjrendszer most túl bőkezű«, hogy a »nyugdíjakat megadóztatják«, hogy a »közép- és hosszú távú reformokról nem kell gondolkodni a választás előtt«, annak pedig valóban csalásszaga van”
– részletezte.
Utoljára egy Gyurcsány nevű ember kísérletezett ezzel a módszerrel. Tudjuk, mi lett a vége”
– tette hozzá Orbán Viktor.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!