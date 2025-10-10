Hírlevél

Orbán Viktor: A Tisza Párt végrehajtaná Brüsszel utasítását az adóemelésről

A Tisza Párt - ha kormányon lenne – végrehajtaná a brüsszeli utasítást, hogy emeljenek adót és a pénzt küldjék Ukrajnába – mondta Orbán Viktor a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. Orbán Viktor kiemelte: Magyar Péter pártja, a Tisza Párt egy brüsszeli projekt.
Orbán Viktor Tisza Párt kossuth rádió brüsszeli terv Ukrajna

A miniszterelnök azt mondta, miután a Tisza nincs és reményeik szerint nem is lesz kormányon, ezért nem tudja elvenni a magyarok pénzét, nem csak a most, hanem a jövőben sem. Orbán Viktor hangsúlyozta: 

a Tisza Párt brüsszeli projekt, Brüsszelben hozták létre, hogy a nemzeti magyar kormányt felváltsák egy Brüsszel-barát és ukránbarát kormánnyal. 

Manfred Weber (b), az Európai Néppárt (EPP) elnöke kezet ráz Magyar Péterrel, a Tisza párt vezetőjével a budapesti Hilton Buda szálloda teraszán, 2024. június 14-én. Weber a Tisza Párt napokkal korábban megválasztott EP-képviselőjének meghívására érkezett Budapestre. (Fotó: Kisbenedek Attila/AFP)
Orbán Viktor szerint az EU-ban Brüsszel-barát és ukránbarát kormányt akarnak  a nemzeti kormány helyett. (Fotó: Kisbenedek Attila/AFP)
 

Hozzátette: Brüsszel szerint kell a pénz Ukrajnába, mert meg akarják nyerni a háborút az oroszok ellen a frontvonalon. Az egyik ötlet, hogy pénzt szerezzenek az, hogy elveszik az európai emberektől, például a magyaroktól magasabb adókkal" – vélekedett.

Orbán Viktor a Kossuth Rádióban: Az ukránok már a mobiltelefonunkban vannak

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy

 a Tisza Párt a Bokros Lajos, Surányi György, Petschnig Mária Zita-féle gazdaságpolitikai iskolát követi, amely alapvetően magasabb adókat szeretne, az egykulcsos adótól vért hány, 

és szeret társadalmi mérnökösködni, aminek a lényege, hogy a pénzt elveszik az emberektől és visszaosztják a saját elképzeléseik szerint. Ezzel szemben a kormánypártok azt képviselik, hogy a legjobb gazdaságpolitika az alacsony adók politikája" - jelentette ki. 

Ennek lényegét úgy foglalta össze: ne szóljunk bele az emberek életébe, az a jó, ha ők döntik el, mit akarnak csinálni a pénzükkel.

 

