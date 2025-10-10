Orbán Viktor: A Tisza Párt végrehajtaná Brüsszel utasítását az adóemelésről

A miniszterelnök azt mondta, miután a Tisza nincs és reményeik szerint nem is lesz kormányon, ezért nem tudja elvenni a magyarok pénzét, nem csak a most, hanem a jövőben sem. Orbán Viktor hangsúlyozta:
a Tisza Párt brüsszeli projekt, Brüsszelben hozták létre, hogy a nemzeti magyar kormányt felváltsák egy Brüsszel-barát és ukránbarát kormánnyal.
Hozzátette: Brüsszel szerint kell a pénz Ukrajnába, mert meg akarják nyerni a háborút az oroszok ellen a frontvonalon. „Az egyik ötlet, hogy pénzt szerezzenek az, hogy elveszik az európai emberektől, például a magyaroktól magasabb adókkal" – vélekedett.
A miniszterelnök arról is beszélt, hogy
a Tisza Párt a Bokros Lajos, Surányi György, Petschnig Mária Zita-féle gazdaságpolitikai iskolát követi, amely alapvetően magasabb adókat szeretne, az egykulcsos adótól vért hány,
és szeret társadalmi mérnökösködni, aminek a lényege, hogy a pénzt elveszik az emberektől és visszaosztják a saját elképzeléseik szerint. „ Ezzel szemben a kormánypártok azt képviselik, hogy a legjobb gazdaságpolitika az alacsony adók politikája" - jelentette ki.
Ennek lényegét úgy foglalta össze: ne szóljunk bele az emberek életébe, az a jó, ha ők döntik el, mit akarnak csinálni a pénzükkel.