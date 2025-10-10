Orbán Viktor: A Tisza Párt végrehajtaná Brüsszel utasítását az adóemelésről

A miniszterelnök azt mondta, miután a Tisza nincs és reményeik szerint nem is lesz kormányon, ezért nem tudja elvenni a magyarok pénzét, nem csak a most, hanem a jövőben sem. Orbán Viktor hangsúlyozta:

a Tisza Párt brüsszeli projekt, Brüsszelben hozták létre, hogy a nemzeti magyar kormányt felváltsák egy Brüsszel-barát és ukránbarát kormánnyal.

Orbán Viktor szerint az EU-ban Brüsszel-barát és ukránbarát kormányt akarnak a nemzeti kormány helyett. (Fotó: Kisbenedek Attila/AFP)



Hozzátette: Brüsszel szerint kell a pénz Ukrajnába, mert meg akarják nyerni a háborút az oroszok ellen a frontvonalon. „Az egyik ötlet, hogy pénzt szerezzenek az, hogy elveszik az európai emberektől, például a magyaroktól magasabb adókkal" – vélekedett.