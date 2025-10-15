Orbán Balázs: Több pénzt akar beszedni a Tisza, ami egy brüsszeli utasítás

A kormányfő arról beszélt, hogy harmincöt éve figyeli a magyar közélet egyik alapvető vitáját: míg a baloldal rendszeresen a magasabb adók mellett áll ki, ő az alacsony adók politikáját tartja helyesnek.

Fotó: Illsztráció (Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán)

Több pénzt akarnak beszedni az emberektől. Ez egy brüsszeli utasítás

– mondta Orbán Viktor, hozzátéve, hogy a Tisza Párt a Bokros–Surányi-féle régi gazdasági iskola követője.

Szerinte azok, akik társadalmi mérnökösködést folytatnak, szeretik elvenni a pénzt a cégektől és az emberektől, miközben a kormány az emberek kezében akarja hagyni a mozgásteret és a lehetőséget.

Az alacsony adók politikája erőt ad az embereknek

Orbán Viktor adópolitika-felfogása szerint a legjobb gazdaságpolitika az, amely erőt, pénzt és szabadságot hagy az embereknél. „A legjobb gazdaságpolitika az alacsony adók politikája” – fogalmazott a miniszterelnök.

Úgy véli, az alacsony adók nemcsak gazdasági stabilitást biztosítanak, hanem megerősítik az ország szuverenitását is. Ezzel szemben a Tisza Párt szerinte a brüsszeli irányvonalat követve az emberektől és a cégektől is több pénzt vonna el.

Orbán Balázs: a Tisza több pénzt akar beszedni

Orbán Balázs is erről osztott meg egy részletet, amihez azt írta: „A Tisza több pénzt akar beszedni az emberektől!”