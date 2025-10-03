Orbán Viktor: A Tisza párt leépítené az egészségügyet és az oktatást is

Orbán Viktor legújabb Facebook-bejegyzésében reagált a Tisza Párt brüsszeli terveire. A miniszterelnök szerint Tarr Zoltán legutóbbi írása, amely a kórházak, kórházi férőhelyek és az iskolák „újragondolását” helyezte kilátásba, ismét bizonyítja, hogy a Tisza Párt Brüsszel elvárásait követi, nem a magyar emberek érdekeit.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök az Európai Unió vezetőinek informális csúcstalálkozóján a koppenhágai Christiansborg palotában, 2025. október 1-jén. (Fotó: Dursun Aydemir/ Anadolu/AFP)

Fotó: DURSUN AYDEMIR / ANADOLU

A kormányfő bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy Magyar Péter mozgalmának programja lépten-nyomon szivárog, és rendre visszaköszönnek belőle a brüsszeli országjelentések ajánlásai. Orbán Viktor szerint „ők azok, akik mindig valaki mástól várják, hogy utat mutasson az országnak”.

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy míg a Tisza Párt Brüsszelnek akar megfelelni, addig a kormány a magyar emberek érdekeit tartja szem előtt. „Kívül tartjuk Magyarországot a háborún, és megvédjük a magyar családok biztonságát. Mert nekünk Magyarország az első!” – írta Orbán Viktor.