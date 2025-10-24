Orbán Viktor: a Tisza Párt láthatóan hazudozik

– Mi annak örülünk, ha minél több pénz marad az emberek zsebében – fogalmazott a miniszterelnök pénteken a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. Orbán Viktor a Tisza Párt adóterveiről szólva elmondta: „az a probléma, hogy láthatóan hazudozás zajlik”, elhangoznak olyan állásfoglalások, hogy bizonyos témákról nem szabad beszélni a választás előtt, mert elveszítik a választást. A Tisza vezetői arról beszéltek, nyíltan megmondták a saját embereiknek, hogy nem lehet megmondani a választás előtt, mire készülnek, mert ha megmondanák, elveszítenék a választást – idézte fel.

Orbán Viktor emlékeztetett Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnökének kijeelntésére, miszerint bizonyos témákról nem szabad beszélni a választás előtt (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Hozzátette: ezért van összevissza beszéd a másik oldalon, mert ezt a valódi szándékot akarják elleplezni. De a modern politikában ez nagyon nehéz, mindenki hallhatta a saját fülével, amikor a tiszások szavaztak arról, hogy az egykulcsos adó helyett progresszív adó legyen, ami adóemelést jelent. Vagy amikor arról beszéltek a szakértőik, hogy a nyugdíjrendszerbe be kell avatkozni, és el kell törölni a Nők 40-et, a 13. havi nyugdíjat át kell alakítani – emlékeztetett.

ez a magasabb újraelosztásról szóló terv egyfajta társadalmi mérnökösködés, komcsi gondolkodásmód”

– mutatott rá.

Ezzel szemben a kormány csak annyi pénzt akar adóban elvenni az emberektől, amennyi feltétlenül szükséges az ország működtetéséhez. – Mi annak örülünk, ha minél több pénz marad az emberek zsebében. Nem elvenni akarjuk tőlük a pénzt, utána igazságos világot csinálni. Ez egy balos dolog, nekünk eszünk ágában sincs – szögezte le.

Mondjon nemet a Tisza-adóra

