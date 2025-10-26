Hírlevél

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Tisztelet a hősöknek!

16 perce
Olvasási idő: 2 perc
Az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek tiszteletére díszelgő áthúzással készült a Magyar Honvédség. Orbán Viktor az október 23-i ünnep felemelő pillanatát osztotta meg Facebook-videóban.
Orbán Viktorhőstiszteletünnep

„A Magyar Honvédség Gripen köteléke jelentkezik, az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek tiszteletére díszelgő áthúzással hamarosan érkezünk” – hangzik el Orbán Viktor videó bejegyzésében, amelyet az október 23-i ünnepi események felemelő pillanatáról osztott meg.

Fotó: Mandiner 

Orbán Viktor ekként emlékezett meg a hősökről

Ahogyan a miniszterelnök fogalmazott:

 „Tisztelet a hősöknek!”

 

