Orbán Viktor: Tisztelet a hősöknek!

Az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek tiszteletére díszelgő áthúzással készült a Magyar Honvédség. Orbán Viktor az október 23-i ünnep felemelő pillanatát osztotta meg Facebook-videóban.
„A Magyar Honvédség Gripen köteléke jelentkezik, az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek tiszteletére díszelgő áthúzással hamarosan érkezünk” – hangzik el Orbán Viktor videó bejegyzésében, amelyet az október 23-i ünnepi események felemelő pillanatáról osztott meg.
Orbán Viktor ekként emlékezett meg a hősökről
Ahogyan a miniszterelnök fogalmazott:
„Tisztelet a hősöknek!”
