Putyin és Trump a béke fővárosában, Budapesten találkoznak!

Orbán Viktor ezt üzente Putyinnak és Trumpnak

Donald Trump bejelentette, hogy Budapesten fog találkozni Vlagyimir Putyinnal az ukrajnai háború lezárása céljából. Orbán Viktor miniszterelnök erre reagálva ezt írta az X közösségi oldalán: Az amerikai és az orosz elnök tervezett találkozója nagyszerű hír a világ békeszerető népei számára. Készen állunk!
Donald Trump bejelentette, hogy Budapesten fog találkozni Vlagyimir Putyinnal az ukrajnai háború lezárása céljából.

Orbán Viktor miniszterelnök erre reagálva ezt írta az X közösségi oldalán és a Facebook-bejegyzésében:

Az amerikai és az orosz elnök tervezett találkozója nagyszerű hír a világ békeszerető népei számára. Készen állunk!

Újabb nagyszerű esély a békére. És még csak csütörtök van!”

Békemisszió 2.0: Donald Trump bejelentette, hogy Budapesten fog találkozni Vlagyimir Putyinnal az ukrajnai háború lezárása céljából – írta Orbán Balázs a közösségi oldalán.

Orbán Viktor: Én ott leszek. Legyünk ott minél többen!

 

 

