Orbán Viktor ezt üzente Putyinnak és Trumpnak

Donald Trump bejelentette, hogy Budapesten fog találkozni Vlagyimir Putyinnal az ukrajnai háború lezárása céljából.

Orbán Viktor miniszterelnök erre reagálva ezt írta az X közösségi oldalán és a Facebook-bejegyzésében:

Az amerikai és az orosz elnök tervezett találkozója nagyszerű hír a világ békeszerető népei számára. Készen állunk! Újabb nagyszerű esély a békére. És még csak csütörtök van!”

The planned meeting between the American and Russian presidents is great news for the peace-loving people of the world. We are ready! — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 16, 2025

Békemisszió 2.0: Donald Trump bejelentette, hogy Budapesten fog találkozni Vlagyimir Putyinnal az ukrajnai háború lezárása céljából – írta Orbán Balázs a közösségi oldalán.