Orbán Viktor ezt üzente Putyinnak és Trumpnak

Donald Trump bejelentette, hogy Budapesten fog találkozni Vlagyimir Putyinnal az ukrajnai háború lezárása céljából. Orbán Viktor miniszterelnök erre reagálva ezt írta az X közösségi oldalán: Az amerikai és az orosz elnök tervezett találkozója nagyszerű hír a világ békeszerető népei számára. Készen állunk!
Újabb nagyszerű esély a békére. És még csak csütörtök van!”
Békemisszió 2.0: Donald Trump bejelentette, hogy Budapesten fog találkozni Vlagyimir Putyinnal az ukrajnai háború lezárása céljából – írta Orbán Balázs a közösségi oldalán.
