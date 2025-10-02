Orbán Viktor: Nem engedhetjük, hogy Ukrajna bejöjjön az EU-ba a háborúval együtt

Orbán Viktor miniszterelnök egy videós Facebook-bejegyzésben ismét egyértelműen leszögezte, hogy Magyarország nem támogatja Ukrajna uniós csatlakozását.
Ukrajna EU-tagságával beengednénk a háborút az unióba, a magyarok pénzét pedig kiengednénk Ukrajnába. Ezt nem engedhetjük. Ameddig Magyarországnak nemzeti kormánya van, addig biztosan nem!”
– írta a videós bejegyzés kísérőszövegében a kormányfő.
A videós üzenetben Orbán Viktor részletesebben is kifejtette álláspontját:
Úgy viselkednek, mintha ők diktálnának. Magyarország nem akar semmilyen közös integrációs formátumhoz tartozni, vagy közös keretbe tartozni Ukrajnával se a NATO-ban, se az Európai Unióban. De kössünk egy stratégiai partnerséget, ami árukereskedelemről, sok mindenről szólhat, még tán biztonságról is, de semmiképpen nem tagsági jogviszonyt ad. Nem akarjuk magára hagyni Ukrajnát, de a tagság az megengedhetetlen. Már most hogy viselkednek? Úgy viselkednek, mintha ők diktálnának. Hát mi lesz, hogyha tagok lesznek?”
A miniszterelnök szerint Ukrajna uniós csatlakozása súlyos kockázatokat rejt.
Mi nem akarunk az ukránokkal együtt lenni, mert ez azt jelentené, hogy az ukránok behozzák a háborút az Unióba, a pénzt meg kiviszik az Unióból Ukrajnába. Ez a legrosszabb, ami történhet Magyarországgal. Ezt mi nem támogatjuk.”
– hangsúlyozta Orbán Viktor.