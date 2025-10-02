Orbán Viktor: Nem engedhetjük, hogy Ukrajna bejöjjön az EU-ba a háborúval együtt

Úgy viselkednek, mintha ők diktálnának. Magyarország nem akar semmilyen közös integrációs formátumhoz tartozni, vagy közös keretbe tartozni Ukrajnával se a NATO-ban, se az Európai Unióban. De kössünk egy stratégiai partnerséget, ami árukereskedelemről, sok mindenről szólhat, még tán biztonságról is, de semmiképpen nem tagsági jogviszonyt ad. Nem akarjuk magára hagyni Ukrajnát, de a tagság az megengedhetetlen. Már most hogy viselkednek? Úgy viselkednek, mintha ők diktálnának. Hát mi lesz, hogyha tagok lesznek?”