Rendkívüli

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Nem engedhetjük, hogy Ukrajna bejöjjön az EU-ba a háborúval együtt

A magyar miniszterelnök egy videós közösségi médiás bejegyzésben ismételten elutasította Ukrajna uniós tagságát. Orbán Viktor szerint a csatlakozás a háború behozatalát jelentené az Európai Unióba, a magyar pénzek pedig Ukrajnába áramlanának. A miniszterelnök szerint Magyarország nem akar semmilyen integrációs formátumhoz tartozni Ukrajnával, de stratégiai partnerséget kész kötni.
Orbán ViktorEU csúcsUkrajna

Orbán Viktor miniszterelnök egy videós Facebook-bejegyzésben ismét egyértelműen leszögezte, hogy Magyarország nem támogatja Ukrajna uniós csatlakozását.

Orbán Viktor: Magyarország határozottan elutasítja az ukrán EU tagság gondolatát.
Orbán Viktor szerint Magyarország nem zárkózik el az Ukrajnával való gazdasági együttműködéstől és stratégiai partnerségtől, de az ukrán EU-tagság gondolatát határozottan elutasítja                 (Fotó: DPK/Benko Vivien Cher)

Orbán Viktor: Magyarország határozottan elutasítja az ukrán EU-tagság gondolatát

Ukrajna EU-tagságával beengednénk a háborút az unióba, a magyarok pénzét pedig kiengednénk Ukrajnába. Ezt nem engedhetjük. Ameddig Magyarországnak nemzeti kormánya van, addig biztosan nem!”

– írta a videós bejegyzés kísérőszövegében a kormányfő.

A videós üzenetben Orbán Viktor részletesebben is kifejtette álláspontját:

Úgy viselkednek, mintha ők diktálnának. Magyarország nem akar semmilyen közös integrációs formátumhoz tartozni, vagy közös keretbe tartozni Ukrajnával se a NATO-ban, se az Európai Unióban. De kössünk egy stratégiai partnerséget, ami árukereskedelemről, sok mindenről szólhat, még tán biztonságról is, de semmiképpen nem tagsági jogviszonyt ad. Nem akarjuk magára hagyni Ukrajnát, de a tagság az megengedhetetlen. Már most hogy viselkednek? Úgy viselkednek, mintha ők diktálnának. Hát mi lesz, hogyha tagok lesznek?”

A miniszterelnök szerint Ukrajna uniós csatlakozása súlyos kockázatokat rejt.

Mi nem akarunk az ukránokkal együtt lenni, mert ez azt jelentené, hogy az ukránok behozzák a háborút az Unióba, a pénzt meg kiviszik az Unióból Ukrajnába. Ez a legrosszabb, ami történhet Magyarországgal. Ezt mi nem támogatjuk.”

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

 

