Orbán Viktor: Ukrajna és Brüsszel útjában állunk, ezért akarnak kormányváltást

Magyarország Ukrajna és Brüsszel törekvéseinek útjában áll, ezért akarnak kormányváltást elérni – hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken.
A Kolozsvárról sugárzott interjúban a miniszterelnök azt mondta: az ukránok bármi áron be akarják vonni a háborúba Európát, be akarnak kerülni a NATO-ba és az Európai Unióba, pénzre van szükségük a hadseregük és az államuk eltartásához, ezért Magyarországon kormányváltást akarnak.
Brüsszel és Ukrajna célja, hogy a nemzeti kormány helyett jöjjön egy Brüsszel- és ukránbarát kormány
– fogalmazott a kormányfő.
Hozzátette, ez a két politikai szereplő azt gondolja, hogy a kormányváltástól Ukrajna és az unió sorsa jobbra fordulna, a magyaroké azonban biztosan rosszabb lenne. Megjegyezte azt is, a Tisza az ukránok pártja, egy ukránbarát párt.
