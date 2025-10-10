Hírlevél

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Ukrajna és Brüsszel útjában állunk, ezért akarnak kormányváltást

Magyarország Ukrajna és Brüsszel törekvéseinek útjában áll, ezért akarnak kormányváltást elérni – hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken.
A Kolozsvárról sugárzott interjúban a miniszterelnök azt mondta: az ukránok bármi áron be akarják vonni a háborúba Európát, be akarnak kerülni a NATO-ba és az Európai Unióba, pénzre van szükségük a hadseregük és az államuk eltartásához, ezért Magyarországon kormányváltást akarnak.

Orbán Viktor miniszterelnök a Hír TV-nek nyilatkozik az EU-csúcson Koppenhágában, 2025. október 3-án.
Orbán Viktor miniszterelnök a Hír TV-nek nyilatkozik az EU-csúcson Koppenhágában, 2025. október 3-án. (Kép forrása: Facebook/OrbanViktor) 

Brüsszel és Ukrajna célja, hogy a nemzeti kormány helyett jöjjön egy Brüsszel- és ukránbarát kormány 

– fogalmazott a kormányfő.

Hozzátette, ez a két politikai szereplő azt gondolja, hogy a kormányváltástól Ukrajna és az unió sorsa jobbra fordulna, a magyaroké azonban biztosan rosszabb lenne. Megjegyezte azt is, a Tisza az ukránok pártja, egy ukránbarát párt.

 

