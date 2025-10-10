Orbán Viktor: Ukrajna és Brüsszel útjában állunk, ezért akarnak kormányváltást

A Kolozsvárról sugárzott interjúban a miniszterelnök azt mondta: az ukránok bármi áron be akarják vonni a háborúba Európát, be akarnak kerülni a NATO-ba és az Európai Unióba, pénzre van szükségük a hadseregük és az államuk eltartásához, ezért Magyarországon kormányváltást akarnak.

Orbán Viktor miniszterelnök a Hír TV-nek nyilatkozik az EU-csúcson Koppenhágában, 2025. október 3-án. (Kép forrása: Facebook/OrbanViktor)

Brüsszel és Ukrajna célja, hogy a nemzeti kormány helyett jöjjön egy Brüsszel- és ukránbarát kormány

– fogalmazott a kormányfő.