Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Fontos:

Terrortámadást terveznek a Török Áramlat ellen, nagy veszélyben Európa

Hihetetlen:

Azonnal kirúgták a holland szövetségi kapitányt a vb-selejtezők után

Ukrajna

Orbán Viktor: Az ukránok mélyen beépültek a magyar politikába és a gazdaságba

42 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ukrajna ellenséges Magyarországgal szemben – figyelmeztetett a miniszterelnök a Magyar Állandó Értekezlet (Máért) csütörtöki plenáris ülésén. Orbán Viktor hozzátette: az ukránok mélyen beépültek a magyar politikába és a gazdaságba.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ukrajnaorosz-ukrán háborúOrbán ViktorMagyar Állandó Értekezletnemzetpolitika

A szomszéd országokkal ápolt kapcsolatokat értékelve elmondta, Ukrajna ellenséges Magyarországgal szemben, és ez nem hagyja érintetlenül a kárpátaljai magyar kisebbséget sem. Emlékeztetett: tízmilliónál több ukrán hagyta el az országát, „egy részük meghatározott feladattal”.

Orbán Viktor miniszterelnök (b2), Semjén Zsolt nemzetpolitikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért felelős miniszterelnök-helyettes (b1), Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára (j2) és Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára (j1) a Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) ülésén a Várkert Bazárban 2025. október 16-án. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Orbán Viktor miniszterelnök (k), Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes (b) és Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár (j) a Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) ülésén a Várkert Bazárban, 2025. október 16-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Komm. Főosztály/Fischer Zoltán)

Magyarországon is erős kapcsolatokat építhetnek ki a médiától kezdve a politikán keresztül a gazdasági életig, azzal a céllal, hogy megváltoztassák a mostani magyar szuverenista külpolitikát 

– emelte ki.

Hozzátette azonban: nem érdemes indulattal viszonyulni ehhez a kérdéshez, fordított helyzetben mi is ezt tennénk, „talán kicsit elegánsabban”.

Ukrajnának az az érdeke, hogy minél több európai országot belevonjon a háborúba, amely számára létkérdés, mi azonban őrizzük meg a hidegvérünket 

– szorgalmazta Orbán Viktor.

Orbán Viktor: Ukrajna ellenséges a magyarsággal szemben, de nem engedünk az érdekeinkből

Az Ukrajnából érkezett kisebbségi vezetőkhöz fordulva hangsúlyozta: Magyarország teljes mellszélességgel kárpátaljai magyar kisebbség mögött áll, az ottani magyar közösség mindenben számíthat Magyarországra.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!