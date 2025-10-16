Orbán Viktor: Az ukránok mélyen beépültek a magyar politikába és a gazdaságba

A szomszéd országokkal ápolt kapcsolatokat értékelve elmondta, Ukrajna ellenséges Magyarországgal szemben, és ez nem hagyja érintetlenül a kárpátaljai magyar kisebbséget sem. Emlékeztetett: tízmilliónál több ukrán hagyta el az országát, „egy részük meghatározott feladattal”.

Orbán Viktor miniszterelnök (k), Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes (b) és Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár (j) a Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) ülésén a Várkert Bazárban, 2025. október 16-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Komm. Főosztály/Fischer Zoltán)

Magyarországon is erős kapcsolatokat építhetnek ki a médiától kezdve a politikán keresztül a gazdasági életig, azzal a céllal, hogy megváltoztassák a mostani magyar szuverenista külpolitikát

– emelte ki.

Hozzátette azonban: nem érdemes indulattal viszonyulni ehhez a kérdéshez, fordított helyzetben mi is ezt tennénk, „talán kicsit elegánsabban”.

Ukrajnának az az érdeke, hogy minél több európai országot belevonjon a háborúba, amely számára létkérdés, mi azonban őrizzük meg a hidegvérünket

– szorgalmazta Orbán Viktor.