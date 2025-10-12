Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Hatalmas botrány: az USA áll az oroszok elleni támadások mögött

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Az ukránok már a tiszás spájzban vannak

14 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nem véletlen, hogy minden ország védi a saját adatait, hiszen könnyen felhasználhatják őket az adott ország ellen – mondja a magyar miniszterelnök a Tisza Párt mobiltelefonos adatkezelési botrányára utalva. Orbán Viktor ezzel összefüggésben ugyanakkor rámutat arra is, hogy az ukránok aktívan dolgoznak, és már beépültek a magyar politikába.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorTisza Pártbotrányadatkezelés

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi média oldalán közzétett videós üzenetében a Tisza Párt és az ukránok közötti összefonódásra hívja fel a figyelmet. 

Az ukránok dolgoznak aktívan, hogy kormányváltás legyen Magyarországon. Nyakig itt van a titkosszolgálatuk, mi persze követjük őket, meglátjuk, hogy mi történik; beépültek a magyar szellemi életbe; beépültek a magyar tanácsadói világba; beépültek a magyar politikai vitákba, és van pártjuk. A Tisza egy ukránbarát párt, az ő pártjuk. Ezért ők mindent meg fognak tenni, hogy kormányra segítsék a Tisza Pártot. Segítik őket mindennel, például technológiai segítséget is adnak, például lefejlesztenek nekik olyan képességeket, amelyek valóban szükségesek egyébként egy sikeres választási harc megvívásához. Ezt a segítséget kapták. Erre nem tudunk mást mondani mi magyarok, csak azt, hogy régen azt mondtuk, hogy az oroszok már a spájzban vannak, most azt kell mondanunk, hogy az ukránok már az okostelefonodban vannak”

– mondja üzenetében Orbán Viktor magyar miniszterelnök.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!