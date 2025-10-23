Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Itt nézheti vissza Orbán Viktor ünnepi beszédét - videó

Galéria

Soha nem látott tömeg hallgatta meg Orbán Viktor beszédét – képek

Orbán Viktor

Itt nézheti vissza Orbán Viktor ünnepi beszédét - videó

6 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nem fogunk meghalni Ukrajnáért, de élni fogunk Magyarországért! – mondta Orbán Viktor miniszterelnök történelmi beszédében a Kossuth téren.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktortömegBékemenetKossuth términiszterelnökbeszédMagyarország

„Ez már az űrből is látszik!” – köszöntötte Orbán Viktor a Kossuth teret megtöltő történelmi tömeget a Békemeneten. A miniszterelnök ünnepi beszédében párhuzamot vont 1956 és a mai brüsszeli háborús politika között, egyértelművé téve: „Nem fogunk meghalni Ukrajnáért, de élni fogunk Magyarországért!”.

Az alábbi videóban visszanézheti Orbán Viktor miniszterelnök az 1956. október 23-án kitört forradalom évfordulóján elmondott ünnepi beszédét, íme:

Orbán Viktor: Itt béke lesz, mert mi békét akarunk!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!