Itt nézheti vissza Orbán Viktor ünnepi beszédét - videó

„Ez már az űrből is látszik!” – köszöntötte Orbán Viktor a Kossuth teret megtöltő történelmi tömeget a Békemeneten. A miniszterelnök ünnepi beszédében párhuzamot vont 1956 és a mai brüsszeli háborús politika között, egyértelművé téve: „Nem fogunk meghalni Ukrajnáért, de élni fogunk Magyarországért!”.

Az alábbi videóban visszanézheti Orbán Viktor miniszterelnök az 1956. október 23-án kitört forradalom évfordulóján elmondott ünnepi beszédét, íme: