Orbán Viktor

Orbán Viktor: Út a békéhez

1 órája
Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes társaságában látogatást tesz a Vatikánvárosi Államban és Rómában, az Olasz Köztársaságban, amely során találkozik XIV. Leó pápával és Giorgia Meloni olasz kormányfővel – tájékoztatott a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

A béke üzenetét hoztam a magyaroktól

– írta Orbán Viktor a közösségi oldalán megosztott káprázatosan gyönyörű képhez.

