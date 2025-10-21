Orbán Viktor reagált a százhalombattai tűzesetre

Orbán Viktor közösségi oldalán számolt be arról, hogy ma reggel egyeztetett a MOL vezetőivel és a belügyminiszterrel a százhalombattai olajfinomítóban történt tűzeset miatt.
Magyarország üzemanyag-ellátása biztonságban van. A százhalombattai olajfinomítóban történt tűzeset körülményeit a lehető legszigorúbban kivizsgáljuk
– írta a miniszterelnök.
A MOL Dunai Finomítójában hétfő éjjel robbanás történt, majd tűz ütött ki, amelyet a tűzoltóknak sikerült körülhatárolniuk,
azonban az oltási munkálatok a Katasztrófavédelem legfrissebb közlése szerint jelenleg is zajlanak.
Személyi sérülés nem történt, a baleset okait a hatóságok és a MOL szakemberei jelenleg is vizsgálják.
A tűzeset részleteiről szóló cikkünket ide kattintva olvashatják el.