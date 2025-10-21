Hírlevél

Orbán Viktor reagált a százhalombattai tűzesetre

Orbán Viktor reagált a százhalombattai tűzesetre

Orbán Viktor miniszterelnök ma reggel egyeztetett a MOL vezetőivel és a belügyminiszterrel a százhalombattai olajfinomítóban történt tűzeset után. A kormányfő szerint Magyarország üzemanyag-ellátása biztonságban van.
Orbán ViktorMOLminiszterelnöktűzesetKatasztrófavédelemüzemanyag

Orbán Viktor közösségi oldalán számolt be arról, hogy ma reggel egyeztetett a MOL vezetőivel és a belügyminiszterrel a százhalombattai olajfinomítóban történt tűzeset miatt.

Orbán Viktor szerint nincs veszélyben az üzemanyag-ellátás

Magyarország üzemanyag-ellátása biztonságban van. A százhalombattai olajfinomítóban történt tűzeset körülményeit a lehető legszigorúbban kivizsgáljuk

– írta a miniszterelnök.

A MOL Dunai Finomítójában hétfő éjjel robbanás történt, majd tűz ütött ki, amelyet a tűzoltóknak sikerült körülhatárolniuk, 

azonban az oltási munkálatok a Katasztrófavédelem legfrissebb közlése szerint jelenleg is zajlanak.

 Személyi sérülés nem történt, a baleset okait a hatóságok és a MOL szakemberei jelenleg is vizsgálják.

A tűzeset részleteiről szóló cikkünket ide kattintva olvashatják el.

 

