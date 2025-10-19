Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Fegyveres, álarcos rablók törtek be a Louvre-ba – értékes ékszereket vittek el

Orbán Viktor

„Ledobták a láncot” – Orbán Viktor üzent a Harcosok Klubja táborából

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A miniszterelnök humorosan, mégis fegyelmezett hangvétellel szólt a Harcosok Klubja táborának fiatal résztvevőihez a vasárnapi előadásán. Orbán Viktor szerint a szombat esti „buli veszélyes volt”, de vasárnap már a munkáé és az elmélyült gondolkodásé a főszerep.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorHarcosok Klubjatáborbuliszínpad

A Harcosok Klubja táborának szombat esti hangulata tetőfokára hágott, amit Orbán Viktor is megerősített azzal, hogy „ledobták a láncot a fiatalok”. 

Orbán Viktor
Orbán Viktor a szombati bulit követően egy komolyabb hangvételre váltott.
Forrás: Facebook/Orbán Viktor

A miniszterelnök vasárnap délelőtt lépett színpadra, ahol komolyabb hangvételre intett: 

Ez a polgári világban egy konszolidált időpont. Úgyhogy visszafogottságot és elmélyült gondolkodást és konzultációt várok.”

Orbán Viktor, OrbánViktor, Harcosok Klubja edzőtábor, HarcosokKlubjaedzőtábor, Zánka, 2025.10.19.
Orbán Viktor, OrbánViktor, Harcosok Klubja edzőtábor, HarcosokKlubjaedzőtábor, Zánka, 2025.10.19.
Orbán Viktor, OrbánViktor, Harcosok Klubja edzőtábor, HarcosokKlubjaedzőtábor, Zánka, 2025.10.19.
Orbán Viktor, OrbánViktor, Harcosok Klubja edzőtábor, HarcosokKlubjaedzőtábor, Zánka, 2025.10.19.
Orbán Viktor, OrbánViktor, Harcosok Klubja edzőtábor, HarcosokKlubjaedzőtábor, Zánka, 2025.10.19.
Orbán Viktor, OrbánViktor, Harcosok Klubja edzőtábor, HarcosokKlubjaedzőtábor, Zánka, 2025.10.19.
Orbán Viktor, OrbánViktor, Harcosok Klubja edzőtábor, HarcosokKlubjaedzőtábor, Zánka, 2025.10.19.
Galéria: Képeken a Harcosok Klubja edzőtábor
1/7
Képeken a Harcosok Klubja edzőtábor

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!