„Ledobták a láncot” – Orbán Viktor üzent a Harcosok Klubja táborából

A miniszterelnök humorosan, mégis fegyelmezett hangvétellel szólt a Harcosok Klubja táborának fiatal résztvevőihez a vasárnapi előadásán. Orbán Viktor szerint a szombat esti „buli veszélyes volt”, de vasárnap már a munkáé és az elmélyült gondolkodásé a főszerep.
A Harcosok Klubja táborának szombat esti hangulata tetőfokára hágott, amit Orbán Viktor is megerősített azzal, hogy „ledobták a láncot a fiatalok”.
A miniszterelnök vasárnap délelőtt lépett színpadra, ahol komolyabb hangvételre intett:
Ez a polgári világban egy konszolidált időpont. Úgyhogy visszafogottságot és elmélyült gondolkodást és konzultációt várok.”
