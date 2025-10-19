„Ledobták a láncot” – Orbán Viktor üzent a Harcosok Klubja táborából

A miniszterelnök humorosan, mégis fegyelmezett hangvétellel szólt a Harcosok Klubja táborának fiatal résztvevőihez a vasárnapi előadásán. Orbán Viktor szerint a szombat esti „buli veszélyes volt”, de vasárnap már a munkáé és az elmélyült gondolkodásé a főszerep.

A Harcosok Klubja táborának szombat esti hangulata tetőfokára hágott, amit Orbán Viktor is megerősített azzal, hogy „ledobták a láncot a fiatalok”. Orbán Viktor a szombati bulit követően egy komolyabb hangvételre váltott.

Forrás: Facebook/Orbán Viktor A miniszterelnök vasárnap délelőtt lépett színpadra, ahol komolyabb hangvételre intett: Ez a polgári világban egy konszolidált időpont. Úgyhogy visszafogottságot és elmélyült gondolkodást és konzultációt várok.”

