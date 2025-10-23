Orbán Viktor üzent a magyar fiataloknak: Rátok is szükség van, hogy megvédjük a hazánkat

A Jóisten emlékszik rátok, és bennünk a tűz újra ég! – énekelték a mai Kossuth téri állami ünnepségen a részt vevők.

Tisztelt magyar fiatalok! A forradalmat fiatalok szokták kirobbantani. Ez így volt '56-ban is, és még korábban Petőfi 25 éves volt, Rákóczi 27. Mindig a fiatalok vannak az első sorban, ők emelik a szabadság zászlaját. Amikor kellett, a nemzet mindig számíthatott rájuk! – mondta Orbán Viktor az ünnepi beszédében a magyar fiataloknak üzenve. A miniszterelnök hozzátette:

De vajon ma, amikor ismét szükség lenne rátok, számíthat-e rátok a hazátok? Más világ lett. A valóság helyét digitális és virtuális terek foglalják el. Nehéz tudni, hogy mi a manipuláció és mi a valóság. Van-e még valóság egyáltalán? Mi hisszük, hogy vannak valóságos dolgok. Valóságos Magyarország a hazátok. Valóság a szabadság is, amiért harcoltak és meghaltak a nagyszüleitek. Valóság a támadás is. A békénk, a szabadságunk és a biztonságunk veszélyben forog. Ez a való világ. És valóság az is, hogy mindenkire, így rátok is szükség van, hogy megvédjük Magyarországot

– hangsúlyozta a kormányfő.