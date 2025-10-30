Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Oroszország háborús bejelentést tett! Jön a tűzszünet?

Áttörés!

Megfejtették a tudósok a világ egyik legnagyobb rejtélyét

Orbán Viktor

Orbán Viktor elárulta, hogyan készül a választásra

54 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Mi egy kormányzópárt vagyunk. Nekünk nemcsak kampányolnunk kell, hanem felelős döntéseket hozni a magyarok érdekében – közölte a miniszterelnök, aki hangsúlyozta, a kormány meghosszabbítja és újabb 14 élelmiszerre kiterjeszti az árrésstopot, 15 százalékkal megemeli a fizetéseket a szociális és kulturális ágazatban, valamint megduplázza a nevelőszülőkre fordított állami forrásokat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Viktorárrésstopmunkakormányfőminiszterelnökérdekenergia

Orbán Viktor úgy fogalmazott, az energiáik nagy részét négy éven keresztül a kormányzásra kell fordítani. – Ugyanakkor minden negyedik évben van választás, arra fel kell készülni. 

Ha nem készülsz fel, alulmaradsz. 

Következésképpen folyamatosan állunk át a kormányzati működésről egy kampányműködésre. Vannak előttünk nagyon fontos dolgok. Gazdasági döntések, családtámogatási döntések, 3 százalékos otthonteremtési hitelnek a végigvitele. Ezeket mind gondozni kell, azért az én munkám nagy része ez – sorolta.

A kormányfő kiemelte, a kormányzati felelősség és felkészülés a választásra, hogy koordináta rendszerben kell elhelyezni a mozgásukat. 

– Mi egy kormányzópárt vagyunk, komolynak kell lenni, és felelősségteljesen kell viselkedni, és úgy is kell felkészülni a választásra 

– hangsúlyozta Orbán Viktor.


 


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!