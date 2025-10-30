Orbán Viktor elárulta, hogyan készül a választásra

Orbán Viktor úgy fogalmazott, az energiáik nagy részét négy éven keresztül a kormányzásra kell fordítani. – Ugyanakkor minden negyedik évben van választás, arra fel kell készülni.

Ha nem készülsz fel, alulmaradsz.

Következésképpen folyamatosan állunk át a kormányzati működésről egy kampányműködésre. Vannak előttünk nagyon fontos dolgok. Gazdasági döntések, családtámogatási döntések, 3 százalékos otthonteremtési hitelnek a végigvitele. Ezeket mind gondozni kell, azért az én munkám nagy része ez – sorolta.

A kormányfő kiemelte, a kormányzati felelősség és felkészülés a választásra, hogy koordináta rendszerben kell elhelyezni a mozgásukat.

– Mi egy kormányzópárt vagyunk, komolynak kell lenni, és felelősségteljesen kell viselkedni, és úgy is kell felkészülni a választásra

– hangsúlyozta Orbán Viktor.







