A vállalkozók támogatása kulcs a gazdasági válságban

Fix, 3 százalékos kamatozású, legfeljebb 150 millió forintos hitel válik elérhetővé a magyar kis- és középvállalkozások számára október 6-tól – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök szombaton, Budapesten. A bejelentést a kormányfő Nagy Elekkel, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével közösen tartott sajtótájékoztatón tette.
Orbán Viktor hangsúlyozta: a kormány és az iparkamara együttműködésének első kézzelfogható eredménye a mostani konstrukció.
Köszönet jár a korábban megkötött megállapodásért is, hiszen ennek az együttműködésnek köszönhetően tudunk most kézzelfogható segítséget adni a vállalkozásoknak”
– mondta.
A kormányfő emlékeztetett: az európai gazdaságról jelenleg szinte csak negatív hírek érkeznek, ezért Magyarország saját stratégiát épít. Ennek négy alappillére van: a 3 százalékos lakossági otthonteremtési hitel, a vállalkozásoknak nyújtandó hasonló kedvezményes hitel, a családok adócsökkentése és a vállalkozásokat segítő adócsökkentések.
Most a második pillérről beszélünk, amely közvetlenül a magyar kkv-kat támogatja”
– hangsúlyozta.
A miniszterelnök szerint a konstrukció egyik legfontosabb eleme, hogy könnyen hozzáférhető, nem túlzottan bürokratizált, szabad felhasználású, és fix kamata miatt nem jelent beláthatatlan kockázatot a cégek számára. Az új rendszer bevezetése a meglévő mechanizmusokon keresztül történik, így a vállalkozásoknak nem kell új eljárásokon átesniük.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy hétfőtől minden Széchenyi Kártya hiteltermék kamata 3 százalékra csökken”
– fogalmazott Orbán Viktor.
Hozzátette: ez különösen a kis- és középvállalkozások számára jelent komoly könnyítést, hiszen rugalmasan igénybe vehető és széles körben felhasználható forráshoz jutnak.