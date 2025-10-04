A vállalkozók támogatása kulcs a gazdasági válságban

Fix, 3 százalékos kamatozású, legfeljebb 150 millió forintos hitel válik elérhetővé a magyar kis- és középvállalkozások számára október 6-tól – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök szombaton, Budapesten. A bejelentést a kormányfő Nagy Elekkel, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével közösen tartott sajtótájékoztatón tette.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök (Fotó: Dursun Aydemir/ Anadolu/AFP). Fotó: DURSUN AYDEMIR / ANADOLU

Orbán szerint beérett az együttműködés

Orbán Viktor hangsúlyozta: a kormány és az iparkamara együttműködésének első kézzelfogható eredménye a mostani konstrukció.

Köszönet jár a korábban megkötött megállapodásért is, hiszen ennek az együttműködésnek köszönhetően tudunk most kézzelfogható segítséget adni a vállalkozásoknak”

– mondta.

Négy pilléren álló gazdasági stratégia

A kormányfő emlékeztetett: az európai gazdaságról jelenleg szinte csak negatív hírek érkeznek, ezért Magyarország saját stratégiát épít. Ennek négy alappillére van: a 3 százalékos lakossági otthonteremtési hitel, a vállalkozásoknak nyújtandó hasonló kedvezményes hitel, a családok adócsökkentése és a vállalkozásokat segítő adócsökkentések.

Most a második pillérről beszélünk, amely közvetlenül a magyar kkv-kat támogatja”

– hangsúlyozta.

Könnyen igényelhető, szabad felhasználású

A miniszterelnök szerint a konstrukció egyik legfontosabb eleme, hogy könnyen hozzáférhető, nem túlzottan bürokratizált, szabad felhasználású, és fix kamata miatt nem jelent beláthatatlan kockázatot a cégek számára. Az új rendszer bevezetése a meglévő mechanizmusokon keresztül történik, így a vállalkozásoknak nem kell új eljárásokon átesniük.

A Széchenyi Kártya hiteltermékei is érintettek

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy hétfőtől minden Széchenyi Kártya hiteltermék kamata 3 százalékra csökken”

– fogalmazott Orbán Viktor.

Hozzátette: ez különösen a kis- és középvállalkozások számára jelent komoly könnyítést, hiszen rugalmasan igénybe vehető és széles körben felhasználható forráshoz jutnak.