Orbán Viktor: Van még kérdés?

Szerintem a jogi trükközés nem megy. Ebben a helyzetben csöndes szövetségeseim vannak, ám olyan, aki ki is mondja, azok kevesen vagyunk – válaszolta az újságírók Ukrajna csatlakozásával kapcsolatos kérdésére Dániában Orbán Viktor.

Ukrajna nem szuverén, mert nincs pénze önmagára – fogalmazott a koppenhágai csúcson Orbán Viktor. Fotó: Facebook

A miniszterelnök szerint Ukrajna nem szuverén, mert nincs pénze arra, hogy fenntartsa önmagát. Az unió fizeti a hadsereget, a nyugdíjakat, mindent.

Az európai állam- és kormányfők Koppenhágában találkoznak ma. A fő téma az unió védelmi képességeinek erősítése és a finanszírozás biztosítása, valamint Ukrajna gyorsított uniós csatlakozása is központi szerepet kaphatott. Orbán Viktor miniszterelnök a magyar álláspontot képviseli Dániában is.

A koppenhágai csúcs előtt Orbán Viktor miniszterelnök világossá tette, hogy Magyarország nem enged a külső nyomásnak az energiapolitikában.