Rendkívüli

Kiszivárogtak a részletek az EU-csúcsról – mutatjuk, miről volt szó

Ukrajna

Orbán Viktor: Van még kérdés?

46 perce
„Ukrajna nem szuverén, mert nincs pénze arra, hogy fenntartsa önmagát” – fogalmazott a koppenhágai csúcson Orbán Viktor, aki szerint az ország hadseregét, nyugdíjait és működését is az Európai Unió finanszírozza. A miniszterelnök Dániában ismét jelezte: Magyarország nem enged a külső nyomásnak, sem az energiapolitikában, sem Ukrajna gyorsított uniós csatlakozása ügyében.
Szerintem a jogi trükközés nem megy. Ebben a helyzetben csöndes szövetségeseim vannak, ám olyan, aki ki is mondja, azok kevesen vagyunk – válaszolta az újságírók Ukrajna csatlakozásával kapcsolatos kérdésére Dániában Orbán Viktor. 

Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Facebook)
Ukrajna nem szuverén, mert nincs pénze önmagára – fogalmazott a koppenhágai csúcson Orbán Viktor. Fotó: Facebook

A miniszterelnök szerint Ukrajna nem szuverén, mert nincs pénze arra, hogy fenntartsa önmagát. Az unió fizeti a hadsereget, a nyugdíjakat, mindent.

Az európai állam- és kormányfők Koppenhágában találkoznak ma. A fő téma az unió védelmi képességeinek erősítése és a finanszírozás biztosítása, valamint Ukrajna gyorsított uniós csatlakozása is központi szerepet kaphatott. Orbán Viktor miniszterelnök a magyar álláspontot képviseli Dániában is.

A koppenhágai csúcs előtt Orbán Viktor miniszterelnök világossá tette, hogy Magyarország nem enged a külső nyomásnak az energiapolitikában.

 

