Orbán Viktor: Véget kell vetni a háborúnak – csak így lesz olcsóbb a kenyér és jobb élet Magyarországon

Orbán Viktor a hétfői Facebook-videójában a békecsúcs jelentőségéről beszélt. A miniszterelnök szerint, ha sikerül megállítani a háborút, azzal a magyar gazdaság és a családok is fellélegezhetnek.

Orbán Viktor Fotó: Forrás: Facebook/Orbán Viktor

Szép dolog, hogy Trump és Putyin Budapesten találkozik, de hogy lesz ettől olcsóbb a kenyér?

– idézte a kétkedőket Orbán Viktor, majd kijelentette: a békecsúcs sikere lehet a kulcs a drágaság megszűnéséhez.

A kormányfő felsorolta, hogy a háború miatt emelkedett az energia és a gáz ára, kilőtt az infláció, megugrott az állampapírok kamata, és az ország finanszírozása is nehezebbé vált.

Ha sikerül véget vetni a háborúnak, mindez megszűnik. A magyar gazdaság végre fellélegezhet, és visszatérhetünk a háború előtti növekedéshez

– fogalmazott.

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy Magyarországnak alapvető egzisztenciális érdeke a budapesti békecsúcs sikere. „Tegyünk meg mindent érte!” – zárta üzenetét a miniszterelnök.