Orbán Viktor: A következő öt hónapban beszélni kell a megtévesztett magyarokkal

Orbán Viktor emlékeztetett arra, hogy öt hónap múlva sorra kerülő választáson az országnak döntenie kell a sorsáról, de mivel egyetlen lélekről sem mondhatnak le, ezért beszélni kell a megtévesztett magyarokkal is.
Mivel minden magyar felelős minden magyarért.
Beszédében kifejtette: van sok magyar, aki azt hiszi, hogy jó ügy mellett áll, amikor Brüsszelt és a Brüsszelből ideküldött bábkormányjelölteket támogatja.
El kell mondanunk nekik, Brüsszel ma nem a segítség, hanem a veszedelem. Az Európai Néppárt nem a barátunk, hanem a rosszakarónk. Brüsszel és magyar megbízottjai nem fejlődést, hanem háborút hoznak Magyarországra”
– fogalmazott.
Majd a fiatalokhoz fordulva azt hangoztatta:
A brüsszeli birodalom azt akarja, hogy hazátlan európaiak legyetek.”
Orbán Viktor kijelentette, hogy a békénk, a szabadságunk és a biztonságunk veszélyben forog,
ez a való világ”.
De rámutatott, hogy mindenkire, így a fiatalokra is szükség van, hogy megvédjük Magyarországot, hangsúlyozva: a hazát védeni igaz ügy, nem manipuláció, nem kamu, nem átverés. A kormányfő azt mondta a fiataloknak, ha arra vágynak, hogy súlya, komolysága legyen annak, amit csinálnak, álljanak az igaz ügy mellé, és kezdjenek hozzá.
Éljél és tegyél, kockáztass! Védd meg azt, ami a legnemesebb!”