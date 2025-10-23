Hírlevél

Orbán Viktor

Orbán Viktor: A következő öt hónapban beszélni kell a megtévesztett magyarokkal

„A következő öt hónapban beszélni kell a megtévesztett magyarokkal, mert bár azt hiszik, a kormányváltást támogatják, valójában a háborút, a migrációs paktumot, az adóemelést, a nyugdíjadót, a rezsicsökkentés eltörlését és a családtámogatás megcsonkítását támogatják”– mondta Orbán Viktor az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapján tartott ünnepi megemlékezésen.
Orbán Viktor emlékeztetett arra, hogy öt hónap múlva sorra kerülő választáson az országnak döntenie kell a sorsáról, de mivel egyetlen lélekről sem mondhatnak le, ezért beszélni kell a megtévesztett magyarokkal is.

Mivel minden magyar felelős minden magyarért.

Orbán Viktor
Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Kossuth Lajos téren 2025. október 23-án Fotó: MTI/Kaiser Ákos

Beszédében kifejtette: van sok magyar, aki azt hiszi, hogy jó ügy mellett áll, amikor Brüsszelt és a Brüsszelből ideküldött bábkormányjelölteket támogatja. 

El kell mondanunk nekik, Brüsszel ma nem a segítség, hanem a veszedelem. Az Európai Néppárt nem a barátunk, hanem a rosszakarónk. Brüsszel és magyar megbízottjai nem fejlődést, hanem háborút hoznak Magyarországra” 

– fogalmazott.

Majd a fiatalokhoz fordulva azt hangoztatta: 

A brüsszeli birodalom azt akarja, hogy hazátlan európaiak legyetek.”

Orbán Viktor kijelentette, hogy a békénk, a szabadságunk és a biztonságunk veszélyben forog, 

ez a való világ”.

De rámutatott, hogy mindenkire, így a fiatalokra is szükség van, hogy megvédjük Magyarországot, hangsúlyozva: a hazát védeni igaz ügy, nem manipuláció, nem kamu, nem átverés. A kormányfő azt mondta a fiataloknak, ha arra vágynak, hogy súlya, komolysága legyen annak, amit csinálnak, álljanak az igaz ügy mellé, és kezdjenek hozzá. 

Éljél és tegyél, kockáztass! Védd meg azt, ami a legnemesebb!”

 

 

