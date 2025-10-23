Orbán Viktor: A következő öt hónapban beszélni kell a megtévesztett magyarokkal

Orbán Viktor emlékeztetett arra, hogy öt hónap múlva sorra kerülő választáson az országnak döntenie kell a sorsáról, de mivel egyetlen lélekről sem mondhatnak le, ezért beszélni kell a megtévesztett magyarokkal is.

Mivel minden magyar felelős minden magyarért.

Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Kossuth Lajos téren 2025. október 23-án Fotó: MTI/Kaiser Ákos

Beszédében kifejtette: van sok magyar, aki azt hiszi, hogy jó ügy mellett áll, amikor Brüsszelt és a Brüsszelből ideküldött bábkormányjelölteket támogatja.

El kell mondanunk nekik, Brüsszel ma nem a segítség, hanem a veszedelem. Az Európai Néppárt nem a barátunk, hanem a rosszakarónk. Brüsszel és magyar megbízottjai nem fejlődést, hanem háborút hoznak Magyarországra”

– fogalmazott.

Majd a fiatalokhoz fordulva azt hangoztatta:

A brüsszeli birodalom azt akarja, hogy hazátlan európaiak legyetek.”

Orbán Viktor kijelentette, hogy a békénk, a szabadságunk és a biztonságunk veszélyben forog,

ez a való világ”.

De rámutatott, hogy mindenkire, így a fiatalokra is szükség van, hogy megvédjük Magyarországot, hangsúlyozva: a hazát védeni igaz ügy, nem manipuláció, nem kamu, nem átverés. A kormányfő azt mondta a fiataloknak, ha arra vágynak, hogy súlya, komolysága legyen annak, amit csinálnak, álljanak az igaz ügy mellé, és kezdjenek hozzá.