Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Lavrov kijelentése sokkolta Európát: kiderült, mit tervez Oroszország a NATO-val

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Európa még nem, de a világ nagy része a béke mellett áll

31 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Viktor szerint a világ túlnyomó része a béke oldalán áll, és a nyugati világban is fordulat kezdődött. Magyarország, Szlovákia és Csehország is a béke hangját erősíti.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Viktorbékepártinyugati világháborúellenesKözép-EurópaEgyesült Államok

A globális közvélemény egyértelműen a béke pártján áll, és a Nyugat legerősebb része, az Egyesült Államok is egyre inkább ebbe az irányba mozdul. Közép-Európában már elindult a változás, és a háborúellenes erők megerősödtek – hangsúlyozta Orbán Viktor a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében. 

Orbán Viktor
Orbán Viktor szerint nyugati világ nagyobbik, erősebbik fele, az Egyesült Államok a béke oldalán van
Forrás: Reuters
Orbán Viktor: Brüsszelben pontosan tudják, hogy a békecsúcs nem került le a napirendről

Európában is egyre többen ébredeznek

A glóbuszon a teljes emberiség körét figyelembe véve, az elsöprő többség a béke oldalán van” 

– fogalmazott Orbán Viktor, hozzátéve, hogy a térségben már több ország is a háború ellen emeli fel a hangját. 

Kiemelte: Szlovákiában és Magyarországon háborúellenes kormány működik, Csehországban is erősödik a békepárti álláspont, és Lengyelországban is „fordul a szél”. Orbán szerint ahogy a nyugat-európai gazdasági nehézségek nőnek, úgy válik egyre világosabbá, hogy „egyszerűen nincs pénz a háború finanszírozására”, így napról napra többen csatlakoznak a békepárti országok táborához.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!