Orbán Viktor: Európa még nem, de a világ nagy része a béke mellett áll

A globális közvélemény egyértelműen a béke pártján áll, és a Nyugat legerősebb része, az Egyesült Államok is egyre inkább ebbe az irányba mozdul. Közép-Európában már elindult a változás, és a háborúellenes erők megerősödtek – hangsúlyozta Orbán Viktor a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében.
Európában is egyre többen ébredeznek
A glóbuszon a teljes emberiség körét figyelembe véve, az elsöprő többség a béke oldalán van”
– fogalmazott Orbán Viktor, hozzátéve, hogy a térségben már több ország is a háború ellen emeli fel a hangját.
Kiemelte: Szlovákiában és Magyarországon háborúellenes kormány működik, Csehországban is erősödik a békepárti álláspont, és Lengyelországban is „fordul a szél”. Orbán szerint ahogy a nyugat-európai gazdasági nehézségek nőnek, úgy válik egyre világosabbá, hogy „egyszerűen nincs pénz a háború finanszírozására”, így napról napra többen csatlakoznak a békepárti országok táborához.