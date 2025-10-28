Orbán Viktor: Európa még nem, de a világ nagy része a béke mellett áll

Európában is egyre többen ébredeznek

A glóbuszon a teljes emberiség körét figyelembe véve, az elsöprő többség a béke oldalán van”

– fogalmazott Orbán Viktor, hozzátéve, hogy a térségben már több ország is a háború ellen emeli fel a hangját.

Kiemelte: Szlovákiában és Magyarországon háborúellenes kormány működik, Csehországban is erősödik a békepárti álláspont, és Lengyelországban is „fordul a szél”. Orbán szerint ahogy a nyugat-európai gazdasági nehézségek nőnek, úgy válik egyre világosabbá, hogy „egyszerűen nincs pénz a háború finanszírozására”, így napról napra többen csatlakoznak a békepárti országok táborához.