Itt a vég? Körbevették az ukrán hadsereget, szörnyű mészárlás jöhet

Csúnyán kinevették Zelenszkijt a csúfondáros bukása után

Orbán Viktor

Orbán Viktor jövő héten Washingtonba látogat, hatalmas a tét

A miniszterelnök jövő héten az Egyesült Államokba látogat, ahol Donald Trumppal folytat egyeztetést energetikai beruházásokról és az amerikai szankciókról. Orbán Viktor szerint Magyarország stabilitásának kulcsa a hosszú távon fenntartható gazdasági és energiaellátási rendszer kiépítése.
Orbán ViktorenergiaárakDonald TrumpszankciókOrbán BalázsWashington

Orbán Viktor a La Repubblica című olasz lapnak adott interjúban jelentette be washingtoni útját – derül ki Orbán Balázs bejegyzéséből. 

Orbán Viktor
Orbán Viktor jövő héten találkozik Washingtonban Donald Trumppal
Fotó: Benko Vivien Cher / MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda

Célunk, hogy a magyar gazdaság számára egy fenntartható rendszert hozzunk létre. Magyarország jelentősen függ az orosz olajtól és gáztól – ezek nélkül az energiaárak az egekbe szökhetnek, és akár ellátási hiány is kialakulhat”

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

Orbán Viktor: Brüsszelben pontosan tudják, hogy a békecsúcs nem került le a napirendről

A szankciók és az energetika témája lesz a fókuszban

Újságírói kérdésre a miniszterelnök megerősítette, hogy a nemrégiben bevezetett amerikai szankciókat Magyarország szempontjából téves döntésnek tartja, ezért a helyzet rendezése érdekében tárgyalásokat kezdeményez, különös tekintettel a magyar érdekek érvényesítésére. Ezen kívül a washingtoni tárgyalások várhatóan a gazdasági együttműködésre, az energetikai beruházásokra és a hosszú távú stabilitás megteremtésére fókuszálnak majd. A kormány célja, hogy Magyarország biztonságos és kiszámítható energiaellátással rendelkezzen a következő évtizedekben is. 

