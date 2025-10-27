Orbán Viktor jövő héten Washingtonba látogat, hatalmas a tét

A szankciók és az energetika témája lesz a fókuszban

Újságírói kérdésre a miniszterelnök megerősítette, hogy a nemrégiben bevezetett amerikai szankciókat Magyarország szempontjából téves döntésnek tartja, ezért a helyzet rendezése érdekében tárgyalásokat kezdeményez, különös tekintettel a magyar érdekek érvényesítésére. Ezen kívül a washingtoni tárgyalások várhatóan a gazdasági együttműködésre, az energetikai beruházásokra és a hosszú távú stabilitás megteremtésére fókuszálnak majd. A kormány célja, hogy Magyarország biztonságos és kiszámítható energiaellátással rendelkezzen a következő évtizedekben is.