Orbán Viktor reagált Zelenszkij szavaira – ezt nem teszi zsebre az ukrán elnök

Tisztelt Elnök Úr! Minden tiszteletem mellett, Magyarországnak nincs erkölcsi kötelessége támogatni Ukrajna EU-csatlakozását. Soha egyetlen ország sem zsarolta magát az Európai Unióba – és ez most sem fog megtörténni. Az EU-szerződés nem hagy teret a kétértelműségnek: a tagságról a tagállamok döntenek, egyhangúlag. A magyar nép döntött. Elsöprő többséggel nemet mondtak Ukrajna EU-tagságára egy népszavazáson. Ha ezt meg akarod változtatni, akkor a Magyarország ellen folytatott médiakampány valószínűleg nem a legjobb módja a barátságok szerzésének”