Merkel megnevezte a háború felelőseit – sokkoló, amit mondott!

Ukrajna

Orbán Viktor reagált Zelenszkij szavaira – ezt nem teszi zsebre az ukrán elnök

Ezt biztosan nem teszi zsebre Zelenszkij.
UkrajnaOrbán ViktorZelenszkijMagyarországEurópai Unió

Orbán Viktor miniszterelnök az X-en közzétett bejegyzésében küldött kemény üzenetet az ukrán elnöknek, íme:

„Kiderült, hogy Zelenszkij elnök azt akarja eldönteni, hogy mi a legjobb a magyaroknak. Ismét a szokásos erkölcsi zsarolás taktikáját alkalmazza, hogy országokat kényszerítsen háborús erőfeszítéseinek támogatására.

Tisztelt Elnök Úr! Minden tiszteletem mellett, Magyarországnak nincs erkölcsi kötelessége támogatni Ukrajna EU-csatlakozását. Soha egyetlen ország sem zsarolta magát az Európai Unióba – és ez most sem fog megtörténni. Az EU-szerződés nem hagy teret a kétértelműségnek: a tagságról a tagállamok döntenek, egyhangúlag. A magyar nép döntött. Elsöprő többséggel nemet mondtak Ukrajna EU-tagságára egy népszavazáson. Ha ezt meg akarod változtatni, akkor a Magyarország ellen folytatott médiakampány valószínűleg nem a legjobb módja a barátságok szerzésének”

– hangsúlyozta a magyar kormányfő a Volodimir Zelenszkijnek írt bejegyzésében.

