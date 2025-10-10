Orbán Viktort lerohanta a média Kolozsváron – videó

Valósággal lerohanták a riporterek és az operatőrök Orbán Viktor miniszterelnököt Kolozsváron, amikor kiszállt szolgálati autójából az RMDSZ kongresszusa előtt. A miniszterelnök erről osztott meg egy videót a TikTokon.
Orbán Viktor péntek reggel Kolozsvárról jelentkezett be közösségi oldalán. „Kolozsváron ért a reggel. 35 éves az RMDSZ. Ma ünnepi kongresszus Zsukiménesen” – írta korábban a miniszterelnök. A TikTokon egy videót is közzétett, amelyen az látszik, ahogy újságírók és operatőrök gyűrűjében próbál kiszállni szolgálati autójából, miközben az újságáíók szinte letámadják.
Orbán Viktor szűkszavúan kommentálta a videót:
Zajlik az élet.
A miniszterelnök a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) 35. évfordulóját ünneplő kongresszuson mondott beszédet.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!