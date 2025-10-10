Orbán Viktort lerohanta a média Kolozsváron – videó

Orbán Viktor péntek reggel Kolozsvárról jelentkezett be közösségi oldalán. „Kolozsváron ért a reggel. 35 éves az RMDSZ. Ma ünnepi kongresszus Zsukiménesen” – írta korábban a miniszterelnök. A TikTokon egy videót is közzétett, amelyen az látszik, ahogy újságírók és operatőrök gyűrűjében próbál kiszállni szolgálati autójából, miközben az újságáíók szinte letámadják.

Orbán Viktor miniszterelnök (Kép forrása: Facebook/OrbanViktor)

Orbán Viktor szűkszavúan kommentálta a videót:

Zajlik az élet.

A miniszterelnök a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) 35. évfordulóját ünneplő kongresszuson mondott beszédet.