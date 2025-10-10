Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megérkezett a hír, amit az egész világ várt — véget ért a háború

Orbán Viktor

Orbán Viktort lerohanta a média Kolozsváron – videó

14 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Valósággal lerohanták a riporterek és az operatőrök Orbán Viktor miniszterelnököt Kolozsváron, amikor kiszállt szolgálati autójából az RMDSZ kongresszusa előtt. A miniszterelnök erről osztott meg egy videót a TikTokon.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktormédiakongresszusminiszterelnökRMDSZ

Orbán Viktor péntek reggel Kolozsvárról jelentkezett be közösségi oldalán. „Kolozsváron ért a reggel. 35 éves az RMDSZ. Ma ünnepi kongresszus Zsukiménesen” – írta korábban a miniszterelnök. A TikTokon egy videót is közzétett, amelyen az látszik, ahogy újságírók és operatőrök gyűrűjében próbál kiszállni szolgálati autójából, miközben az újságáíók szinte letámadják.

Orbán Viktor miniszterelnök (Kép forrása: Facebook/OrbanViktor)
Orbán Viktor miniszterelnök (Kép forrása: Facebook/OrbanViktor) 

Orbán Viktor szűkszavúan kommentálta a videót:

Zajlik az élet.

A miniszterelnök a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) 35. évfordulóját ünneplő kongresszuson mondott beszédet. 

@viktor_a_tiktokon Zajlik az élet #orbanviktor #miniszterelnok #sajtó #kérdés #interjú ♬ eredeti hang - Viktor a TikTokon

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!