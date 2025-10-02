Hankó Balázs megvizsgálta a sajtóban megjelent beteg gyermek örökbefogadásának kérdését

Megvizsgáltam a sajtóban megjelent beteg gyermek örökbefogadásának kérdését, amelynek kapcsán arra jutottam, hogy az örökbe fogadni kívánó család vonatkozásában egy új pszichológiai szakértői vizsgálatot kezdeményezek, amelynek költségét természetesen a Kulturális és Innovációs Minisztérium fedezi – mondta Hankó Balázs miniszter a videójában, majd kifejtette:

Mint ahogy az elmúlt több év során a beteg gyermek vonatkozásában minden egészségügyi ápolási költséget biztosítottunk, mi több, most nyáron egy életmentő 10 órás műtétre is szükség volt a gyermek esetében, de most is ott állunk a gyermek mellett, minden költséget az ápolás vonatkozásában is biztosítunk.

Mindezek alapján arra kértem Kardosné Gyurkó Katalin miniszteri biztos asszonyt, hogy vegye fel a kapcsolatot a mai nap folyamán a gyermekkel, vegye fel a kapcsolatot az őt ápoló kórházzal, valamint a családdal, és a lehető leggyorsabban és a legmegnyugtatóbb módon, a szabályok figyelembe vételével segítsük azt, hogy a gyermek minél hamarabb szerető családban nevelkedhessen – mondta Hankó Balázs, majd hozzátette:

Hiszen az elmúlt évek során számos olyan jogszabály-módosításunk volt, amely ezt a nagyon fontos és nehéz kérdést próbálta úgy rendezni, hogy minél több gyermek nőhessen föl szerető családban.

Az elmúlt év során már több mint 1200 gyermek esetében sikerült ebben előrelépnünk, és igen, a tavaly nyáron elindított úgynevezett 6 hetes örökbefogadási szabálynak a kórházban hagyott gyermekek esetében 122-en találtak egy év alatt szerető családra. Tudom, hogy sokat kell tennünk még annak érdekében, hogy minden olyan gyermek esetében, akit nem nevelnek vagy nem nevelhetnek fel vér szerinti szülei, szerető családban nőhessen fel. Elkötelezettek vagyunk ennek érdekében – hangsúlyozta a miniszter a videójában.