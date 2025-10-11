Az Országos Vadásznapot az idei évben október 11-én rendezik Csapodon, a Göbös-majori Ökoturisztikai Központban. A rendezvény a vadászat hagyományait, a természet szeretetét és a közösségi élményt egyesíti változatos programkínálatával.

Az Országos Vadásznapon megalakult Vadász DPK

Fotó: Facebook/Kovács Zoltán

Az Országos Vadásznap egy különlegességgel is szolgál

A programon egész napos, hagyományőrző és családbarát esemény várja az érdeklődőket, gyermekeket, családokat egyaránt. Az eseményen hagyományos módon ismerkedhetünk a vadászat rejtelmeivel.

A rendezvény fővédnökei Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Nagy István agrárminiszter,

az eseményen vadászkitüntetések átadása és új vadászok ünnepélyes fogadalomtétele.

Azonban nem csak a hagyományos közösségépítés folyik a vadásztársadalomban, hiszen Kovács Zoltán államtitkár – aki szintén vadász – bejelentette, hogy

a mai napon elindult a Vadász Digitális Polgári Kör!

A Vadász Digitális Polgári Kör a magyar vadászati hagyományok és a felelős vadgazdálkodás elkötelezett közössége. Tagjai hisznek abban, hogy a vadászat érték, felelősség és szolgálat: a természet egyensúlyának védelme és a jövő nemzedékek örökségének megőrzése.

Alapítóik között szerepel maga Kovács Zoltán és Semjén Zsolt is, de több civil is elvállalta a felkérést és vált alapító taggá, így Reviczky Gábor Kossuth díjas színművész, a nemzet művésze is vagy Lajos Tamás Kossuth-díjas producer.

Ahogyan az alapítók hangsúlyozzák a Vadász DPK honlapján:

„A Vadász Digitális Polgári Kör azoknak szól, akik hisznek abban, hogy

a vadászat érték, felelősség és közösségformáló erő. Olyan embereket hívunk közösségünkbe, akik nemcsak élni akarják a vadászélet szépségeit, hanem tenni is készek a magyar táj, a természeti kincsek és a vadállomány megóvásáért.

Célunk, hogy a hagyomány és a modern tudás összekapcsolásával biztosítsuk: amit ma felelősen megőrzünk és gondozunk, az holnap a jövő nemzedékek öröksége, biztonsága és gazdagsága legyen.”