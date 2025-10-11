Hírlevél

Rendkívüli

A magyar vadásztársadalom tradicionális rendezvénye. Hagyományosan minden évben megrendezik az Országos Vadásznapot. Az idei alkalom egy különleges apropóval is szolgált.
Vadász Digitális Polgári Körhagyományországos vadásznaptermészetvadászat

Az Országos Vadásznapot az idei évben október 11-én rendezik Csapodon, a Göbös-majori Ökoturisztikai Központban. A rendezvény a vadászat hagyományait, a természet szeretetét és a közösségi élményt egyesíti változatos programkínálatával.

VadászDPK, Vadász DPK, Országos Vadásznap
Az Országos Vadásznapon megalakult Vadász DPK
Fotó: Facebook/Kovács Zoltán 

Az Országos Vadásznap egy különlegességgel is szolgál

A programon egész napos, hagyományőrző és családbarát esemény várja az érdeklődőket, gyermekeket, családokat egyaránt. Az eseményen hagyományos módon ismerkedhetünk a vadászat rejtelmeivel.

A rendezvény fővédnökei Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Nagy István agrárminiszter,

az eseményen vadászkitüntetések átadása és új vadászok ünnepélyes fogadalomtétele.

Azonban nem csak a hagyományos közösségépítés folyik a vadásztársadalomban, hiszen Kovács Zoltán államtitkár – aki szintén vadász – bejelentette, hogy

a mai napon elindult a Vadász Digitális Polgári Kör!

A Vadász Digitális Polgári Kör a magyar vadászati hagyományok és a felelős vadgazdálkodás elkötelezett közössége. Tagjai hisznek abban, hogy a vadászat érték, felelősség és szolgálat: a természet egyensúlyának védelme és a jövő nemzedékek örökségének megőrzése.

Alapítóik között szerepel maga Kovács Zoltán és Semjén Zsolt is, de több civil is elvállalta a felkérést és vált alapító taggá, így Reviczky Gábor Kossuth díjas színművész, a nemzet művésze is vagy Lajos Tamás Kossuth-díjas producer.

Ahogyan az alapítók hangsúlyozzák a Vadász DPK honlapján:

„A Vadász Digitális Polgári Kör azoknak szól, akik hisznek abban, hogy

a vadászat érték, felelősség és közösségformáló erő. Olyan embereket hívunk közösségünkbe, akik nemcsak élni akarják a vadászélet szépségeit, hanem tenni is készek a magyar táj, a természeti kincsek és a vadállomány megóvásáért.

Célunk, hogy a hagyomány és a modern tudás összekapcsolásával biztosítsuk: amit ma felelősen megőrzünk és gondozunk, az holnap a jövő nemzedékek öröksége, biztonsága és gazdagsága legyen.”

 

 

