Összeérnek a belföldi és nemzetközi lejárató kampányok, a cél hazánk gyengítése

Mint fogalmaztak, ezek a média- és elemzőpiaci szereplők egy külföldi donorokra épülő hálózat tagjai, a magyar társadalom és politikai közélet befolyásolására szakosodtak, a kormányzati kommunikáció gyengítését és a társadalmi véleményformálás külső érdekek szerinti alakítását szolgálva. Kiemelték, hogy

az Európai Unió által finanszírozott két magyarországi projekt, a Lakmusz és a Hungarian Digital Media Observatory (HDMO) egy közel öt évre szóló kezdeményezés részét képezik,

és a Digitális Európa program keretében működnek.

Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke (Kép forrása: Facebook/Lanczi Tamas)

Négymillió euróból lejárató kampányokat finanszíroz az EU

„A teljes költségvetés több mint 4 millió euró, amelynek az uniós hozzájárulás mintegy kétharmadát teszi ki, a fennmaradó rész pedig a konzorciumi tagok által biztosított kötelező „önerő” vagy „egyéb hozzájárulás”, ami a gyakorlatban társfinanszírozási kötelezettséget jelent” – tudatta a Szuverenitásvédelmi Hivatal, hozzátéve, hogy

a konkrét részleteket tartalmazó szerződések nem publikusak, ezért a nyilvánosság arról sem értesülhet, hogy a Bizottság harmadik országokból – jellemzően az Egyesült Államokból és az Egyesült Királyságból – származó állami és privát forrásokat von be a támogatási rendszerébe.

Nyomásgyakorlás az NGO-k részéről

A Szuverenitásvédelmi Hivatal felidézte, korábbi jelentéseikben rendre visszatérnek a stratégiaalkotó szereppel bíró politikai nyomásgyakorló szervezetek és azok Európába telepített központjai, melyek együtt egészítik ki a Magyarországon működő hálózati tagok uniós forrásait.

Soros György magyar-amerikai üzletember NGO-i élen járnak a lejárató kampányokban

Ilyen például a National Endowment for Democracy (NED), a Soros György-féle Nyílt Társadalom Alapítvány, vagy éppen az a The German Marshall Fund, amelynek Közép-Európáért felelős regionális igazgatója a politikai beavatkozásért Washingtonban lobbizó Hegedűs Dániel. Kiemelték, a párhuzamos finanszírozás folyamatos, ám a költségek egyre nagyobb hányadát az Európai Bizottság viseli. Jelezték,

a hazai kedvezményezettek között megtalálható többek között a 444-et kiadó Magyar Jeti Zrt., az Idea Alapítvány, a Magyar Hangot kiadó Alhambra-Press Bt., a Political Capital, a Mérték Médiaelemző Műhely, valamint az Amnesty International is.

„Az elmúlt időszak dezinformációs kampányai világosan mutatják a hálózat működését” – olvasható a közleményben. Példaként említették hogy a Magyar Hang által terjesztett szír gépes ügy a virális dezinformáció klasszikus példája volt. 2025 májusában sokkszerű kampány indult, amely az ukrán titkosszolgálat közleményére építve Magyarországot katonai agresszorként próbálta beállítani. Hozzáteték, a Voks 2025 szavazást delegitimáló, valamint a nyugati háborúpárti narratívák párhuzamos terjesztése mind azt mutatják, hogy a belföldi és nemzetközi kampányok összeérnek: belpolitikai szinten rombolják a társadalmi bizalmat, nemzetközi szinten pedig Magyarország lejáratását szolgálják.



