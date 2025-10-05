Ezek az álhírek és tévhitek keringenek az Otthon Start programról – Bemutatjuk a valóságot!

Hatalmas érdeklődéssel indult el egy hónappal ezelőtt az Otthon Start program, amely fix 3 százalékos kamatot kínál azoknak, akik első lakóingatlanjukat vásárolnák meg. Míg az ingatlanközvetítők kiemelkedő érdeklődésről számolnak be a kínálati és a keresleti oldalon is, addig a bankok mindent megtesznek azért, hogy extra kedvezményekkel csábítsák magukhoz az új ügyfeleket. Persze most is van, akinek savanyú a szőlő – egyikük nem más, mint Magyar Péter.

Magyar Péter kirohanása az Otthon Start ellen, állításaival csak az a gond, hogy mellőzi a valóságot Fotó: Youtube

A félrevezetés: Hatalmas drágulást hoz az Otthon Start

A Tisza Párt vezetője kampányeseményein több alkalommal is kifejtette véleményét a kormány új támogatási programjáról, de állításai minden valóságalapot nélkülöztek. Rendszeresen hangoztatta, hogy a program akár húsz–negyvenszázalékos drágulást is hozhat az ingatlanoknál, ám erre semmilyen bizonyítékot nem szolgáltatott, a piaci szakértők várakozásai is ellentmondtak az állításnak, csak úgy, mint utóbb maguk a számok.

Magyar Péter kirohanása az Otthon Start ellen, amely éppen azoknak kedvez, akiknek nehezebb saját ingatlanhoz jutni, különösen visszatetsző annak fényében, hogy egy korábbi interjúban azzal kérkedett, hogy 18 évesen saját lakással kezdhette meg felnőtt életét. Az ingatlanra természetesen nem a diákmunkából spórolt össze, hanem ajándékba kapta, mégpedig nagyapja egyik idős nőismerősétől, akinek 8-10 évesen megdicsérte a liliomait és a lekváros kenyerét. De térjünk vissza Magyar Otthon Starttal kapcsolatos véleményére!

Miért álhír? Azért, mert szakértők szerint nincs alapja ilyen mértékű drágulásnak. A program szabályozott feltételei – például a másfél millió forintos négyzetméterár plafon – szűkítik azon ingatlanok kínálatát, amelyeknél még jelentős áremelkedés lehetséges. Emellett a programban kínált lakások legfeljebb százmillió, házak pedig 150 millió forintba kerülhetnek.

A félrevezetés: az Otthon Start csak a gyerekes családoknak szól

Több közösségi bejegyzésben és politikai megszólalásban az is megjelent, hogy az Otthon Start kizárólag gyermekes családoknak szól.