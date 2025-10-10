Újabb könnyítésekkel bővül az Otthon Start hitelprogram

Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára Zalaegerszegen, a Megyei Jogú Városok Szövetsége ülésének szünetében tartott sajtótájékoztatón jelentette be, hogy további könnyítéseket vezet be a kormány a fix három százalékos hitelt kínáló Otthon Start hitelprogram szabályaiban.

Panyi Miklós államtitkár: "Az Otthon Start program módosításai között szerepel az előfinanszírozás lehetősége, a bontott építmények támogatása, a testvérek bevonása adóstársként, valamint az önkormányzati lakások kedvezményes megvásárlása is." Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Új kedvezményekkel bővült az Otthon Start hitelprogram

Panyi Miklós elmondta, hogy több mint 1200 társadalmi észrevétel érkezett az elmúlt hat-nyolc hétben, amelyeket feldolgozva, értékelve úgy döntöttek, további kedvezményeket biztosítanak a program keretében. Már zajlik a társadalmi észrevételezése több ilyen kedvező módosításnak. Az államtitkár felsorolása szerint:

építkezések esetén például lesz lehetőség előfinanszírozásra,

a már elbontott vagy bontandó építményeknél is használhatják majd a három százalékos hitelt,

a társadalombiztosítási szabályokban könnyítéseket vezetnek be a gyermekek otthongondozási díjával, illetve az ápolási díjjal kapcsolatban, és a megváltozott munkaképességűek számára is,

az őstermelők, valamint az átalányadózást választó egyéni vállalkozók számára a jövőben egy sokkal jobb jövedelem beszámítási lehetőség válik elérhetővé.

Mindez sok tízezer ember számára teremt majd lehetőséget, hogy könnyebben hozzá tudjon férni a program adta lehetőségekhez"

- hangoztatta Panyi Miklós, aki elmondta, hogy hamarosan törvényjavaslat kerül benyújtásra egy új jogintézmény, a társasházi építményi jog bevezetéséről, amely lehetővé teszi, hogy az új társasházi lakások akár a kivitelezés időszakában hitelezhetők legyenek. Ez nagy mértékben fel fogja gyorsítani az új fejlesztések megindítását, miközben a vevők és a bankok is erős garanciákat fognak kapni.

A legfrissebb, eheti kormánydöntések további fontos élethelyzetekre nyújtanak megoldást:

a program keretében a testvérek által közösen megörökölt ingatlan résztulajdonának megvásárlására is lehetőség nyílik,

a jövőben pedig a hitel igénylésénél a szülő és a házastárs mellett a testvér is bevonható lesz adóstársként.

További fontos újítás pedig az, hogy az önkormányzati lakások megvásárlására is kiterjesztik a három százalékos fix lakáshitel lehetőségét, azzal a kedvezménnyel, hogy az önkormányzat a lakást a főszabálytól eltérően az ingatlan becsült piaci értékétől akár 20 százalékkal olcsóbban is eladhatja.