Felhagyott a károgással a Telex, amikor szembesültek az Otthon Start Program sikerével

Hiába vészmadárkodott a Telex az Otthon Start Program indulása miatt, most már ő is beismerte: az pozitív hatással van az ingatlanpiacra – erre hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Hollik István. A Fidesz országgyűlési képviselője bejegyzésében két telexes cikknek a címét szembesítette egymással: szeptember 16-án még a balliberális hírportál még azt írta, az Otthon Start Program felnyomja az albérletárakat, ma pedig már azt, hogy országosan csökkentette.

Hollik István az Otthon Start Program kapcsán rámutatott: szerinte onnan lehet tudni, hogy egy kormányzati program jó lesz, hogy a baloldal egyből támadja (Fotó: Hegedüs Róbert/MTI)

Hollik István a kommentszekcióban megjegyezte: „akár lehetne vicces is, ha nem lenne mélyen szomorú, amit a függetlenobjektív sajtó művel”. Mint írta, a kormány minden törekvését már előre leszólják, aztán utólag próbálnak finomítani.

Onnan lehet tudni, hogy egy kormányzati program jó lesz, hogy a baloldal egyből támadja

– mutatott rá a politikus.

Az Otthon Start Program egy egyedülálló konstrukció

Mint arról az Origo is beszámolt, Hankó Balázs a Vasárnap.hu-nak adott interjújában az Otthon Start Programról kijelentette: a rendszerváltás óta a legsikeresebb hitelprogram, már 380-400 milliárd forintra érkezett igénylés. A kultúráért és innovációért felelős miniszter szerint

egy egyedülálló konstrukcióról van szó, amely nemcsak a fiatalokat, hanem mindazokat az akár régebb óta fiatalokat is támogatja, akiknek nincsen saját otthona.

Az első otthonhoz jutáshoz egy fix 3 százalékos kamatozású lakáshitelt biztosít a kormány, ami azt jelenti, hogy az állam maximalizálja a kamatot 3 százalékban.