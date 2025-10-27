Az Otthon Start program által biztosított kedvezményes hitellel venne ingatlant Karácsony Gergely

A Közgyűlésben rajtunk kívül mindenki megszavazta, hogy a főváros megvegye ezt az elhagyatott iroda/pincét, 75 millió forintért. Végülis eddig semmi túl szokatlan nincs a történetben, de mindezt az “Otthon Start Lakáshitelprogrammal összefüggő döntések meghozataláról” szóló javaslat keretein belül tették meg – írta Szentkirályi Alexandra. A budapesti Fidesz-frakció vezetője azzal folytatta:

Ezzel a 75 milliós ablaktalan pincével szeretnék orvosolni a fővárosi lakhatási válságot? Itt tényleg lakást alakítanának ki? Vagy csak kihasználták az Otthon Start ürügyét és vettek gyorsan egy irodát a haveroknak?

A politikus szerint mindez rejtély, ám az mindenképp látszik, hogy kapkodnak és nagyon dühösek az Otthon Start program sikerén.

– De ti ne legyetek és inkább startoljatol rá saját otthonotokra – tanácsolta Szentkirályi Alexandra.