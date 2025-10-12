Hírlevél

Otthon start

Megértettük a fiatalok üzenetét – robbanásszerű siker lett az Otthon Start!

Az Otthon Start a rendszerváltás óta a legsikeresebb hitelprogram, már 380-400 milliárd forintra érkezett igénylés. A fix 3 százalékos hitel Európa legerősebb elsőlakás-programja - jelentette ki a program részleteit és máris látható sikerét értékelve Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a vasarnap.hu-nak adott interjújában.
Minden esetben a családokat támogatjuk, mert a gyermekvállalás nem jelenthet extra anyagi terhet. Amikor a családokat támogatjuk, akkor annak értékét a teremtett világ rendje szerint védjük meg. De azzal is a családokat támogatjuk, amikor generációkon átívelő módon szülőkről, nagyszülőkről, gyermekről, unokáról beszélünk. Ez az, ami számunkra érték, mert Magyarország családbarát ország - jelentette ki Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a vasarnap.hu-nak adott interjújában, amelyben az Otthon startról is beszélt.

Otthon start, Budapest, 2025. október 9.Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter beszédet mond a Jókai Mór műveiből rendezett felolvasás megnyitó eseményén a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) könyvtártermében 2025. október 9-én. A minisztérium szervezésében, a Jókai 200 emlékév hivatalos programsorozatának részeként október 9-én és 10-én megrendezett Jókai200 - 24 órás felolvasás elnevezésű programhoz több kulturális intézmény, partnerszervezet, háttérintézmény, iskola és Jókai Mórhoz kötődő ikonikus helyszín is csatlakozik.MTI/Soós Lajos
Hankó Balázs azt mondta, "megértettük a fiatalok üzenetét,", az Otthon start nekik szól
Fotó: Soós Lajos / MTI Fotószerkesztõség

Ismert, az Otthon start az ingatlanpiacra segít belépni, az elsőlakás-vásárlókat célozza, nem feltétel a családalapítás, azonban azzal, hogy az elindulást segíti, megalapozhatja a későbbiekben megalapozhatja ezt. 

Megértettük a fiatalok üzenetét, azaz ez először fedél aztán család. Így a hitel felvétele nem kötődik házassághoz, vagy gyermekvállaláshoz.

 Azonban nemrég  az eddigi CSOK+ és falusi CSOK programokat is kombinálhatóvá tettük a fix 3%-os otthon támogatással.

Az Otthon Start program egyedülálló konstrukció, amely nemcsak  a fiatalokat, hanem mindazokat az akár régebb óta fiatalokat is támogatja, akiknek nincsen saját otthona. Az első otthonhoz jutáshoz  egy fix 3 százalékos kamatozású lakáshitelt biztosítunk. Ez azt jelenti, hogy az állam maximalizálja a kamatot 3 százalékban, ami az eddigi legkedvezőbb kondíció. Egy 10 millió forintos hitelnél a megtakarítás más piaci hitelekhez képest ez havi 30 ezer forintos megtakarítást, míg a maximum, 50 millió forintos hitelnél akár havi 150 ezer forintot tesz ki. Fontos, hogy a hitel törlesztő részlete pedig kedvezőbb mint az albérlet árak, így az albérlet áránál kedvezőbben lehet saját otthonhoz jutni! De a mi mindig is kiálltunk a fiatalok mellett elég csak arra gondolni, hogy a 25 év alatti fiatalok SZJA-mentességet élveznek. Ez az intézkedés több mint 610 milliárd forintot hagyott az elmúlt években a fiatalok pénztárcájában. Most 300 ezer fiatal él ezzel a kedvezménnyel, ami átlagosan évi 1,2 millió forintos megtakarítást jelent.

 

