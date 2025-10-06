600 évnyi áram, 10 000 ember munkája – ez Magyarország atomerőműve

Az MVM Paksi Atomerőmű Magyarország első és egyetlen működő atomerőműve. Építését 1966-ban határozták el, majd 1969 és 1987 között épült meg Pakson.

A Paksi Atomerőmű 2024-ben (Fotó: Bruzák Noémi/MTI)

Az alapkiépítéskor még 1760 megawattos létesítmény napjainkban 2000 megawatt teljesítményre képest. Az erőmű 100 százalékban magyar állami tulajdon az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. révén.

Az atomerőmű tiszta energiát termel: mivel nem bocsát ki szén-dioxidot, nem fokozza a globális felmelegedést sem. Sőt, működése nélkülözhetetlen a klímavédelmi célok teljesüléséhez.

Magyar tudósok és szakemberek a világ élvonalában

A Paksi Atomerőmű Zrt.) jogelődje az 1976. január 1-jén létrehozott Paksi Atomerőmű Vállalat (PAV) volt. A vállalat megalapítása egy új iparág megjelenését jelentette Magyarországon, az akkori Szovjetunióban már használt atomenergia alkalmazását villamos energia előállítására. Az új iparág hazai megjelenése szoros összefüggésben van a világ más részein lezajlott atomenergetikai programokkal és ékes bizonyítéka annak, hogy a magyar tudósok és szakemberek lépést tartottak a tudomány fejlődésével.

A Paksi Atomerőmű építése (kép forrása: atomeromu.mvm.hu)

Az atomenergia békés célú felhasználása Magyarországon

A második világháborút követően felerősödött az atomenergia felhasználásának igénye, ezzel párhuzamosan Magyarország is bekapcsolódott a nemzetközi hálózatba. A magyar tudósok és szakemberek élénken érdeklődtek a világban zajló új energiatermelési forma iránt, és

a kutatási feltételek megteremtése érdekében megalapították a Központi Fizikai Kutatóintézetet (KFKI).

Nem sokkal ezt követően, 1956-ban megalakult az Országos Atomenergia Bizottság (OAB), majd a következő évben – magyar részvétellel – megalakult a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ), amely a mai napig ellátja a nemzetközi ellenőrzési tevékenységet.