MVM Paksi Atomerőmű

600 évnyi áram, 10 000 ember munkája – ez Magyarország atomerőműve

A Paksi Atomerűmű hazánk energiaellátásának bástyája. A Paksi Atomerőmű 1982 decembere óta üzemel teljes kapacitással, története azonban másfél évtizeddel korábban, Leonyid Brezsnyev szovjet első titkár és Kádár János kézfogásával kezdődött. Az elmúlt 50 évben Pakson megtermelt elektromos áram egymillió háztartás számára közel 600 évig lenne elegendő.
Az MVM Paksi Atomerőmű Magyarország első és egyetlen működő atomerőműve. Építését 1966-ban határozták el, majd 1969 és 1987 között épült meg Pakson.

Paks, 2025. október 3.Fényfestés a paksi atomerőmű épületén az erőmű alapkőletételének 50. évfordulója alkalmából tartott sajtóesemény után 2025. október 3-án.MTI/Bruzák Noémi
A Paksi Atomerőmű 2024-ben (Fotó: Bruzák Noémi/MTI)

Az alapkiépítéskor még 1760 megawattos létesítmény napjainkban 2000 megawatt teljesítményre képest. Az erőmű 100 százalékban magyar állami tulajdon az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. révén.

Az atomerőmű tiszta energiát termel: mivel nem bocsát ki szén-dioxidot, nem fokozza a globális felmelegedést sem. Sőt, működése nélkülözhetetlen a klímavédelmi célok teljesüléséhez.

Magyar tudósok és szakemberek a világ élvonalában

A Paksi Atomerőmű Zrt.) jogelődje az 1976. január 1-jén létrehozott Paksi Atomerőmű Vállalat (PAV) volt. A vállalat megalapítása egy új iparág megjelenését jelentette Magyarországon, az akkori Szovjetunióban már használt atomenergia alkalmazását villamos energia előállítására. Az új iparág hazai megjelenése szoros összefüggésben van a világ más részein lezajlott atomenergetikai programokkal és ékes bizonyítéka annak, hogy a magyar tudósok és szakemberek lépést tartottak a tudomány fejlődésével.

Paks, építés, archív
A Paksi Atomerőmű építése (kép forrása: atomeromu.mvm.hu)

Az atomenergia békés célú felhasználása Magyarországon

A második világháborút követően felerősödött az atomenergia felhasználásának igénye, ezzel párhuzamosan Magyarország is bekapcsolódott a nemzetközi hálózatba. A magyar tudósok és szakemberek élénken érdeklődtek a világban zajló új energiatermelési forma iránt, és

a kutatási feltételek megteremtése érdekében megalapították a Központi Fizikai Kutatóintézetet (KFKI).

Nem sokkal ezt követően, 1956-ban megalakult az Országos Atomenergia Bizottság (OAB), majd a következő évben – magyar részvétellel – megalakult a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ), amely a mai napig ellátja a nemzetközi ellenőrzési tevékenységet.

A nap, amikor Magyarország belépett az atomkorba – így született meg Paks

A politikai döntéseket is igénylő atomenergia felhasználás első lépcsőfokaként is értékelhetjük a KFKI kísérleti atomreaktorának üzembe helyezését,

ahol 1959. március 29-én a tudósok létrehozták az első láncreakciót Magyarországon. A kutatómunka eredményeképpen született döntés egy magyarországi atomerőmű  létesítéséről.

A magyar-szovjet államközi egyezményt 1966. december 28-án írták alá ennek megvalósításáról. Kézenfekvő volt, hogy az atomerőmű építése a nagy tapasztalatokkal rendelkező Szovjetunió jelentős közreműködésével, az akkor a  Szovjetuniót irányító Leonyid Brezsnyev, az SZKP első titkárának jóváhagyásával történjék. Ezt a kooperációt biztosította az államközi egyezmény, illetve a történészek által Brezsnyev-doktrínának nevezett energiapolitika is. Ennek lényege a korlátozott szuverenitás alapelve.

Az akkori szocialista országok kommunista pártjai Moszkvától függgtek, saját hatáskörben csak erősen korlátozottan dönthettek, így az energiapolitikát tekintve sem léphettek ki a Varsói Szerződés keretei közül.

Szakemberek a Paksi Atomerőmű négyes reaktorának vezérlőtermében 2019. június 25-én. (MTI/Sóki Tamás)
Szakemberek a Paksi Atomerőmű 4-es reaktorának vezérlőtermében 2019. június 25-én (Fotó: MTI/Sóki Tamás)

Atomkorba léptünk Paks I. megépítésével

A szovjet-magyar államközi egyezmény megkötése új fejezetet nyitott a hazai kutatás-fejlesztésben, az oktatásban, az iparfejlesztésben és a nemzetközi együttműködések területén.

A második világháborút követő kommunista, majd szocialista iparosítási és iparpolitikának köszönhetően a hazai tervező, építő és szerelő vállalatok komoly tapasztalatokat szereztek az ország számos helyén megvalósult ipari beruházásokban. Ekkoriban épült ki az acél- és alumíniumgyártás Ajkán és Dunaújvárosban és Kazincbarcikán, és kezdtek termelni az első erőművek Tiszaújvárosban, Ózdon, Százhalombattán és Tatabányán. 

Az atomerőmű építése azonban sokkal komolyabb erőforrásokat igényelt. A háttérben

  • 14 tervező- és kutatóintézet állt, 166 vállalattal és 1723 érvényben lévő szerződéssel,
  • a magyar szakemberek mellett megjelentek szovjet, lengyel, cseh, német mérnökök és szakmunkások,
  • az építkezésen csúcsidőben közel 10 ezer ember dolgozott,
  • igénybe vettek több mint 1000 fő honvédségi erőt,
  • továbbá KISZ (Kommunista Ifjúsági Szövetség) építkezéssé nyilvánították Paksot, így a KISZ is ide irányította a fiatal szakembereket.

Mindezt az akkori szocializmus keretein belül biztosították, egyrészt illeszkedett a – sokszor erőltetett – iparosítási tervekbe, másrészt maga az építkezés hozzájárult az akkoriban idealizált „szocialista embertípus” kineveléséhez. Mindennek eredményeképpen 1981. februárjára megkezdődött a Paks 1. blokk technológiai rendszereinek üzembe helyezési műveletsorozata,

majd 1982. december 2-ától elkezdték a blokkok párhuzamos összekapcsolását.

Több mint tíz évig garantált a tiszta, alacsony árú villamos energia

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nemrég saját forrásaiból finanszírozott fejlesztésekkel – a nukleáris biztonság megőrzése mellett – meghosszabbította a négy blokk üzemidejét, a létesítmény így

legalább 2037-ig garantálni tudja a magyar fogyasztók számára az alacsony árú, biztonságosan előállított, tiszta villamos energiát.

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a térség legnagyobb foglalkoztatója és megrendelője: mintegy 5000 család közvetlen megélhetése függ tőle.

Érdekesség, hogy már 1979. decemberében Kormányközi egyezménytervezet készült a paksi atomerőmű 2-szer 1000 megawattos bővítéséről. Az előkészítő munkák egy részének elvégzése után azonban a programot 1989-ben leállították, a jelenleg zajló bővítési projektre (Paks II.) 35 évet kellett várni.

 

