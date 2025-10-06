600 évnyi áram, 10 000 ember munkája – ez Magyarország atomerőműve

Az MVM Paksi Atomerőmű Magyarország első és egyetlen működő atomerőműve. Építését 1966-ban határozták el, majd 1969 és 1987 között épült meg Pakson.
Az alapkiépítéskor még 1760 megawattos létesítmény napjainkban 2000 megawatt teljesítményre képest. Az erőmű 100 százalékban magyar állami tulajdon az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. révén.
Az atomerőmű tiszta energiát termel: mivel nem bocsát ki szén-dioxidot, nem fokozza a globális felmelegedést sem. Sőt, működése nélkülözhetetlen a klímavédelmi célok teljesüléséhez.
A Paksi Atomerőmű Zrt.) jogelődje az 1976. január 1-jén létrehozott Paksi Atomerőmű Vállalat (PAV) volt. A vállalat megalapítása egy új iparág megjelenését jelentette Magyarországon, az akkori Szovjetunióban már használt atomenergia alkalmazását villamos energia előállítására. Az új iparág hazai megjelenése szoros összefüggésben van a világ más részein lezajlott atomenergetikai programokkal és ékes bizonyítéka annak, hogy a magyar tudósok és szakemberek lépést tartottak a tudomány fejlődésével.
A második világháborút követően felerősödött az atomenergia felhasználásának igénye, ezzel párhuzamosan Magyarország is bekapcsolódott a nemzetközi hálózatba. A magyar tudósok és szakemberek élénken érdeklődtek a világban zajló új energiatermelési forma iránt, és
a kutatási feltételek megteremtése érdekében megalapították a Központi Fizikai Kutatóintézetet (KFKI).
Nem sokkal ezt követően, 1956-ban megalakult az Országos Atomenergia Bizottság (OAB), majd a következő évben – magyar részvétellel – megalakult a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ), amely a mai napig ellátja a nemzetközi ellenőrzési tevékenységet.
A politikai döntéseket is igénylő atomenergia felhasználás első lépcsőfokaként is értékelhetjük a KFKI kísérleti atomreaktorának üzembe helyezését,
ahol 1959. március 29-én a tudósok létrehozták az első láncreakciót Magyarországon. A kutatómunka eredményeképpen született döntés egy magyarországi atomerőmű létesítéséről.
A magyar-szovjet államközi egyezményt 1966. december 28-án írták alá ennek megvalósításáról. Kézenfekvő volt, hogy az atomerőmű építése a nagy tapasztalatokkal rendelkező Szovjetunió jelentős közreműködésével, az akkor a Szovjetuniót irányító Leonyid Brezsnyev, az SZKP első titkárának jóváhagyásával történjék. Ezt a kooperációt biztosította az államközi egyezmény, illetve a történészek által Brezsnyev-doktrínának nevezett energiapolitika is. Ennek lényege a korlátozott szuverenitás alapelve.
Az akkori szocialista országok kommunista pártjai Moszkvától függgtek, saját hatáskörben csak erősen korlátozottan dönthettek, így az energiapolitikát tekintve sem léphettek ki a Varsói Szerződés keretei közül.
A szovjet-magyar államközi egyezmény megkötése új fejezetet nyitott a hazai kutatás-fejlesztésben, az oktatásban, az iparfejlesztésben és a nemzetközi együttműködések területén.
A második világháborút követő kommunista, majd szocialista iparosítási és iparpolitikának köszönhetően a hazai tervező, építő és szerelő vállalatok komoly tapasztalatokat szereztek az ország számos helyén megvalósult ipari beruházásokban. Ekkoriban épült ki az acél- és alumíniumgyártás Ajkán és Dunaújvárosban és Kazincbarcikán, és kezdtek termelni az első erőművek Tiszaújvárosban, Ózdon, Százhalombattán és Tatabányán.
Az atomerőmű építése azonban sokkal komolyabb erőforrásokat igényelt. A háttérben
Mindezt az akkori szocializmus keretein belül biztosították, egyrészt illeszkedett a – sokszor erőltetett – iparosítási tervekbe, másrészt maga az építkezés hozzájárult az akkoriban idealizált „szocialista embertípus” kineveléséhez. Mindennek eredményeképpen 1981. februárjára megkezdődött a Paks 1. blokk technológiai rendszereinek üzembe helyezési műveletsorozata,
majd 1982. december 2-ától elkezdték a blokkok párhuzamos összekapcsolását.
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nemrég saját forrásaiból finanszírozott fejlesztésekkel – a nukleáris biztonság megőrzése mellett – meghosszabbította a négy blokk üzemidejét, a létesítmény így
legalább 2037-ig garantálni tudja a magyar fogyasztók számára az alacsony árú, biztonságosan előállított, tiszta villamos energiát.
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a térség legnagyobb foglalkoztatója és megrendelője: mintegy 5000 család közvetlen megélhetése függ tőle.
Érdekesség, hogy már 1979. decemberében Kormányközi egyezménytervezet készült a paksi atomerőmű 2-szer 1000 megawattos bővítéséről. Az előkészítő munkák egy részének elvégzése után azonban a programot 1989-ben leállították, a jelenleg zajló bővítési projektre (Paks II.) 35 évet kellett várni.