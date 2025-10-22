Hírlevél

Panyi Miklós

Panyi Miklós: Az 1956-os hősök emléke az élő lelkiismeret

10 perce
Olvasási idő: 7 perc
Az ötvenhatos hősök emléke az élő lelkiismeret, ami ma is kötelez minket – hangsúlyozta a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára a műegyetemi 1956-os emlékműnél mondott ünnepi beszédében kedden.
Panyi Miklós1956-os Forradalom és Szabadságharc EmléknapMóczár Gáboroktóber 23. nemzeti ünnepMűegyetemNemzeti Örökség Intézeteforradalom1956-os forradalomMagyarországoktóber 23.

Panyi Miklós a koszorúzással egybekötött ünnepségen úgy fogalmazott: a forradalom szellemisége máig élő erő Magyarország és Európa életében.

Budapest, 2025. október 22. Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára beszédet mond az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulója alkalmából tartott ünnepi megemlékezésen a Műegyetemi emlékműnél 2025. október 22-én. MTI/Illyés Tibor
Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára a műegyetemi 1956-os emlékműnél mondott ünnepi beszédet (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Felidézte, hogy 1956 októberében a műegyetemi diákgyűlésen gyulladt fel a forradalom szikrája, itt fogalmazták meg a követeléseket, amelyek az egész nemzet szabadságharcának iránytűjévé váltak, másnap pedig innen indult a fáklyás menet. Az emlékmű nem névtelen alakokat, hanem élő történelmet idéz: bátrakat, hazafiakat, fiatalokat, szabadságharcosokat – hangsúlyozta, hozzátéve:

ők azok, akik példát mutattak az egész országnak. Nem kérdezték, ki elég erős, azt nézték, ki elég bátor – mutatott rá az államtitkár, aki fontosnak nevezte, hogy a szabadság soha ne válhasson üres szólammá.

Kiemelte: az ötvenhatos hősök emlékeztetnek arra is, hogy a család, önrendelkezés, keresztény hagyomány ügyében nem lehet kompromisszumot kötni. Panyi Miklós kijelentette: a forradalom öröksége ma fontosabb, mint valaha. Olyan korban, amikor minden, ami egy nemzet tartóoszlopait képezi – függetlenség, identitás, történelmi örökség – támadás alatt áll – mondta, megjegyezve: mi, magyarok példát mutatunk. Nem tankok árnyékában élünk, de ma is harcolunk – mondta. Az államtitkár úgy fogalmazott:

a történelem megmutatta a szabadság értékét és az összefogás erejét, de belénk égette a széthúzás, a gyöngeség következményeit is. Az igazság erő nélkül keveset ér, ezért Magyarország soha többé nem engedheti meg a könnyelműség és széthúzás luxusát

– hangoztatta.

Úgy folytatta: nem engedhetünk a szabadságból, a szuverenitásból, abból, hogy mi határozzuk meg saját sorsunk alakítását, erőforrásaink elosztását, a háború és béke kérdését. Nem engedhetünk abból sem, hogy megválaszthassuk, kivel akarunk együtt élni, hogyan tanulnak gyermekeink, milyen oktatást kapnak, milyen példaképeket állítunk eléjük – tette hozzá. Felhívta a figyelmet arra is, hogy aki nem őrzi meg a szabadságot, attól könnyen elveszik. Mint mondta, Európa, főként Nyugat-Európa rohamosan változik, elhagyja örökségét, és sokszor szembefordul mindazon értékekkel, amiket hajdanán együtt építettünk, védelmeztünk.

Mi vállaljuk a vitákat, a felelősséget, a harcot azokkal is, akik a nemzeti identitást, a keresztény kultúrát megtagadják jelentette ki, hozzátéve: ahogy ’56-ban, most is a fiatalok kezében van a jövő. Panyi Miklós leszögezte, most is van választásunk: kiállni a szabadság mellett, vagy behódolni az elnyomó rendszer előtt.

Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatója azt mondta: a Műegyetemről indult az a láng, amely nemcsak Budapest utcáit, hanem egész Magyarország lelkét beragyogta. Itt született meg a sokat szenvedett magyar nemzet lánglelkű fiataljainak szívében az akarat, ami kimondta: elég!

A szabadság, az emberhez méltó élet mindennél többet ér, azért élni, és ha kell, halni is érdemes”

– tette hozzá.

A főigazgató rámutatott: ’56 hősei nemet mertek mondani a félelemre, és igent a szabadságra. Nem hatalomra vágytak, csak hogy szabadon élhessenek a saját hazájukban – fűzte hozzá. Szavai szerint ezek a hősök a sorstárs nemzeteknek és a nyugati világnak is azt üzenték: a magyarság nem tűrheti tovább az elnyomást, mert a szabadság nem kegy, hanem alapvető emberi jog. A forradalom napjaiban minden emberi félelem felett diadalmaskodott az összetartozás ereje – mondta Móczár Gábor, hozzátéve: október 23-a így lett a nemzet lelki emléknapja, amikor újra és újra kimondjuk, hogy a szabadság a magyar nemzet legmélyebb igazsága.

A főigazgató hangsúlyozta: ötvenhat üzenete nemcsak hős múltunkról, hanem az előttünk álló jövőről is szól. A szabadságért való küzdelem mindennapi feladatunk

– fűzte hozzá.

 

