Panyi Miklós: Az 1956-os hősök emléke az élő lelkiismeret

Panyi Miklós a koszorúzással egybekötött ünnepségen úgy fogalmazott: a forradalom szellemisége máig élő erő Magyarország és Európa életében.

Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára a műegyetemi 1956-os emlékműnél mondott ünnepi beszédet (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Felidézte, hogy 1956 októberében a műegyetemi diákgyűlésen gyulladt fel a forradalom szikrája, itt fogalmazták meg a követeléseket, amelyek az egész nemzet szabadságharcának iránytűjévé váltak, másnap pedig innen indult a fáklyás menet. Az emlékmű nem névtelen alakokat, hanem élő történelmet idéz: bátrakat, hazafiakat, fiatalokat, szabadságharcosokat – hangsúlyozta, hozzátéve:

ők azok, akik példát mutattak az egész országnak. Nem kérdezték, ki elég erős, azt nézték, ki elég bátor – mutatott rá az államtitkár, aki fontosnak nevezte, hogy a szabadság soha ne válhasson üres szólammá.

Kiemelte: az ötvenhatos hősök emlékeztetnek arra is, hogy a család, önrendelkezés, keresztény hagyomány ügyében nem lehet kompromisszumot kötni. Panyi Miklós kijelentette: a forradalom öröksége ma fontosabb, mint valaha. Olyan korban, amikor minden, ami egy nemzet tartóoszlopait képezi – függetlenség, identitás, történelmi örökség – támadás alatt áll – mondta, megjegyezve: mi, magyarok példát mutatunk. Nem tankok árnyékában élünk, de ma is harcolunk – mondta. Az államtitkár úgy fogalmazott:

a történelem megmutatta a szabadság értékét és az összefogás erejét, de belénk égette a széthúzás, a gyöngeség következményeit is. Az igazság erő nélkül keveset ér, ezért Magyarország soha többé nem engedheti meg a könnyelműség és széthúzás luxusát

– hangoztatta.

Úgy folytatta: nem engedhetünk a szabadságból, a szuverenitásból, abból, hogy mi határozzuk meg saját sorsunk alakítását, erőforrásaink elosztását, a háború és béke kérdését. Nem engedhetünk abból sem, hogy megválaszthassuk, kivel akarunk együtt élni, hogyan tanulnak gyermekeink, milyen oktatást kapnak, milyen példaképeket állítunk eléjük – tette hozzá. Felhívta a figyelmet arra is, hogy aki nem őrzi meg a szabadságot, attól könnyen elveszik. Mint mondta, Európa, főként Nyugat-Európa rohamosan változik, elhagyja örökségét, és sokszor szembefordul mindazon értékekkel, amiket hajdanán együtt építettünk, védelmeztünk.

Mi vállaljuk a vitákat, a felelősséget, a harcot azokkal is, akik a nemzeti identitást, a keresztény kultúrát megtagadják – jelentette ki, hozzátéve: ahogy ’56-ban, most is a fiatalok kezében van a jövő. Panyi Miklós leszögezte, most is van választásunk: kiállni a szabadság mellett, vagy behódolni az elnyomó rendszer előtt.

Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatója azt mondta: a Műegyetemről indult az a láng, amely nemcsak Budapest utcáit, hanem egész Magyarország lelkét beragyogta. Itt született meg a sokat szenvedett magyar nemzet lánglelkű fiataljainak szívében az akarat, ami kimondta: elég!

A szabadság, az emberhez méltó élet mindennél többet ér, azért élni, és ha kell, halni is érdemes”

– tette hozzá.