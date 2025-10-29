Panyi Miklós: Már több mint 50 ezer család érdeklődött az Otthon Start Program iránt

Panyi Miklós államtitkár közlése szerint az eddigi számadatok alapján hatalmas siker az Otthon Start Program, amelynek a népszerűsége láthatóan tovább folytatódik.

Az Otthon Start Program hat héttel a bevezetése után is töretlen sikernek örvend. Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára tájékoztatása szerint szeptember 1. és október 15. között több mint 50 ezer ember kezdte meg az otthonteremtés folyamatát, és több ezer szerződés már le is zárult a bankoknál Fotó: Soós Lajos / MTI Fotószerkesztõség

Panyi Miklós szerint az Otthon Start Program lendülete várhatóan a következő hónapokban is fennmarad

Az Otthon Start Program az első hat hetében, szeptember 1. és október 15. között már több mint 50 ezer embert mozgatott meg, és arra számítanak, hogy ez a lendület a későbbiekben is fennmarad – mondta a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a Magyar Bankszövetséggel folytatott egyeztetést követő sajtótájékoztatón szerdán Budapesten.

Panyi Miklós kiemelte, az Otthon Start Program első hat hétben körülbelül 3000 olyan hiteligénylés történt, ahol már a szerződés végigfutott és a folyósítás is megtörtént.

Emellett van 14-15 ezer olyan hiteligénylés, ahol már megkötötték az adásvételi szerződést és folyamatban van a kölcsön igénylésének bírálata.

Mindezek mellett 8-10 ezer esetben a bankkal már van kapcsolatfelvétel – például történt előminősítés vagy előzetes értékbecslés –, és arra számítanak, hogy itt is elindulhat a hitel igénylése – mondta az államtitkár.