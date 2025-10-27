Panyi Miklós: Üzenjük a tiszásoknak és Brüsszelnek, hogy el a kezekkel az Otthon Start Programtól!

El a kezekkel az Otthon Start Programtól! A tiszás gazdasági tanácsadókat nem érdekli, mivel lehet segíteni az embereknek, ezt napról napra bebizonyítják – reagált Panyi Miklós államtitkár a Facebook-bejegyzésében a Tisza Párt-közeli Surányi György minapi nyilatkozatára:

A Tisza Párt – korábban főként a baloldali kormányok kegyeit kereső – gazdasági guruinak terveiről eddig ezeket tudjuk:

Brutálisan emelnék a munkát terhelő adókat a progresszív adórendszerrel, a 15 százalékos szja-t 22 százalékra és 33 százalékra.

Megemelnék a társasági adót 9 százalékról 25 százalékra.

A nyugdíjakat megadóztatnák, a 13. havi nyugdíjat megszüntetnék, a „Nők 40" programot eltörölnék.

A Tisza-adó Dálnoki Áron luxusközgazdász ötlete, a nyugdíjak megadóztatása Kármán Andrásé, most pedig megérkezett a következő gazdasági gurujuk „remek” terve: Surányi György szerint nem kéne a fiataloknak kedvezményes, fix 3 százalékos hitelt adni az első lakásuk megvásárlásához és a kis- és közepes vállalkozásokat sem kéne hasonló hitelkonstrukcióval támogatni! Átlátunk rajtuk. Nekik csak a számok számítanak, az emberek nem!

– hangsúlyozta az államtitkár, majd hozzátette:

A cukrászdát, virágboltot, kisgazdaságot üzemeltető családi vállalkozások inkább húzzák le a rolót, csak azért, hogy az emberi tényezőt teljességgel nélkülöző gazdasági grafikonok jól mutassanak. A fiatalok költözzenek inkább bérlakásokba, maradjanak albérletben, amelyek egész életükre bizonytalanságba taszítják őket, hiszen bérleti díjat fizethetnek egész életükben úgy, hogy sosem lesz biztos fedél a fejük fölött.

Mit is javasol évről évre Brüsszel az országjelentésekben? Hogy szűkítsük az otthonteremtési támogatásokat, helyette pedig legyenek bérlakások! Véletlen egybeesés lenne, hogy pont ugyanezt mondja a Tisza Párt is? Mi viszont nem vagyunk Brüsszel bábjai! Nekünk nem ér többet Ursula von der Leyenék vállveregetése a magyar fiatalok, családok és vállalkozók boldogulásánál! Nekünk a megbízóink nem a brüsszeli bürokraták, hanem a magyar emberek! Ezért is üzenjük a tiszásoknak és Brüsszelnek: el a kezekkel az Otthon Start Programtól!

– hangsúlyozta Panyi Miklós a bejegyzésében.