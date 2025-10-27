Panyi Miklós: Üzenjük a tiszásoknak és Brüsszelnek, hogy el a kezekkel az Otthon Start Programtól!

El a kezekkel az Otthon Start Programtól! A tiszás gazdasági tanácsadókat nem érdekli, mivel lehet segíteni az embereknek, ezt napról napra bebizonyítják – reagált Panyi Miklós államtitkár a Facebook-bejegyzésében a Tisza Párt-közeli Surányi György minapi nyilatkozatára:
A Tisza Párt – korábban főként a baloldali kormányok kegyeit kereső – gazdasági guruinak terveiről eddig ezeket tudjuk:
- Brutálisan emelnék a munkát terhelő adókat a progresszív adórendszerrel, a 15 százalékos szja-t 22 százalékra és 33 százalékra.
- Megemelnék a társasági adót 9 százalékról 25 százalékra.
- A nyugdíjakat megadóztatnák, a 13. havi nyugdíjat megszüntetnék, a „Nők 40" programot eltörölnék.
A Tisza-adó Dálnoki Áron luxusközgazdász ötlete, a nyugdíjak megadóztatása Kármán Andrásé, most pedig megérkezett a következő gazdasági gurujuk „remek” terve: Surányi György szerint nem kéne a fiataloknak kedvezményes, fix 3 százalékos hitelt adni az első lakásuk megvásárlásához és a kis- és közepes vállalkozásokat sem kéne hasonló hitelkonstrukcióval támogatni! Átlátunk rajtuk. Nekik csak a számok számítanak, az emberek nem!
– hangsúlyozta az államtitkár, majd hozzátette:
A cukrászdát, virágboltot, kisgazdaságot üzemeltető családi vállalkozások inkább húzzák le a rolót, csak azért, hogy az emberi tényezőt teljességgel nélkülöző gazdasági grafikonok jól mutassanak. A fiatalok költözzenek inkább bérlakásokba, maradjanak albérletben, amelyek egész életükre bizonytalanságba taszítják őket, hiszen bérleti díjat fizethetnek egész életükben úgy, hogy sosem lesz biztos fedél a fejük fölött.
Mit is javasol évről évre Brüsszel az országjelentésekben? Hogy szűkítsük az otthonteremtési támogatásokat, helyette pedig legyenek bérlakások! Véletlen egybeesés lenne, hogy pont ugyanezt mondja a Tisza Párt is? Mi viszont nem vagyunk Brüsszel bábjai! Nekünk nem ér többet Ursula von der Leyenék vállveregetése a magyar fiatalok, családok és vállalkozók boldogulásánál! Nekünk a megbízóink nem a brüsszeli bürokraták, hanem a magyar emberek! Ezért is üzenjük a tiszásoknak és Brüsszelnek: el a kezekkel az Otthon Start Programtól!
– hangsúlyozta Panyi Miklós a bejegyzésében.
Az államtitkár egy másik bejegyzésében kifejtette:
Az Otthon Start Program köszöni szépen, kiváló állapotban van – Mozgásban van az ingatlanpiac, mozgásban van a hitelpiac, és mozgásban van az építőipar és az albérletpiac is. Dübörög az ingatlanpiac! Többéves csúcson az ingatlaneladások havi átlagos száma. Az ingatlanosok vonalai izzanak! Többéves csúcson a hitelpiac!
A bankok beszámolói világosak: szeptemberben és októberben is a korábbi hónapok többszörösét (átlagosan 3-4 szeres) meghaladó hiteligénylés érkezett hozzájuk – ezek körülbelül 80 százaléka otthon startos ügyfél! Októberben a szeptemberihez hasonló érdeklődés érkezett az Otthon Start iránt! A program népszerűsége töretlen. Csak szeptemberben 15 000 hiteligénylés indult, a program lendülete pedig fennmaradt októberben is! Sorra érkeznek az új lakásfejlesztések; már 6200 olyan új lakásfejlesztésről számoltunk be, ami a fiatalok számára fog készülni nemcsak Budapesten, hanem országszerte! A héten további bejelentések érkeznek.
Becsléseink szerint az elmúlt két hónapban az Otthon Start Program több mint 50 ezer embert mozgatott meg, több 10 ezer egyedülálló fiatalt, több mint 10 ezer fiatal párt és több ezer szülőt, illetve olyan ingatlantulajdonost is, akik végre eladhatták régóta hirdetett ingatlanukat.
Van egy rossz hírem a fanyalgóknak; ez nem kifulladás, ez továbbra is szuperstart, az új hordozórakétát pedig éppen most izzítjuk. A neve: társasházi építményi jog, ami egy soha korábbinál nem látott lendületet fog adni az újlakás-fejlesztéseknek és az építőiparnak! – hangsúlyozta Panyi Miklós a bejegyzésében.
A HírTV Monitor műsorában is az Otthon Start volt a téma, az adást 20:30-tól nézhetik meg!