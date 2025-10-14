Papírmasé Trumppal bábozik a Kicsi – Kocsis Máté helyre tette Magyar Pétert

A Tisza Párt elnöke korábban Orbán Viktor kartonfigurájával lépett fel a Tisza októberi fórumain, egy alkalommal le is dobta azt a színpadról a földre.

Kár, hogy Pötiről (Magyar Péter – a szerk.) nem tudja a világ, hogy létezik”

– írta Kocsis Máté.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke egy Donald Trump elnököt ábrázoló papírfigurát tart a kzében egy lakossági fórumon (kép forrása: Facebook/Kocsis Máté)

„Csoda, hogy tegnap este nem pont Egyiptomban sétálgatott az apródjával” – tette hozzá egy kommentben.

Kocsis Máté ezzel a hétfői, Sarm el-Sejk-i békecsúcsra utalt, amelyet Donald Trump hívott össze az izraeli–palesztin békemegállapodás aláírása alkalmából. Az amerikai elnök beszédében kiemelte Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, akit nagyszerű embernek és nagyszerű vezetőnek nevezett.