Rangos elismerésben részesül Orbán Viktor

Idén Orbán Viktor miniszterelnöknek és Alekszandar Vucsics szerb elnöknek ítélték a Pásztor István-díjat – számolt be róla a Pásztor István Alpítvány. Mint írták, a magyar kormányfőt a magyar és a szerb nemzet közötti történelmi megbékélés, valamint a jószomszédi viszony elmélyítésében és erősítésében szerzett elévülhetetlen érdemeiért díjazták, Alekszandar Vucsicsot pedig a két nép közötti bizalom és stratégiai partnerség megteremtésében betöltött meghatározó szerepéért. Utóbbi miniszterelnöksége idején, 2014. október 30-án törölték a szerb jogrendből a magyarok kollektív bűnösségének elvét.

Orbán Viktor és Alekszandar Vucsics a Pásztor István-díj idei kitüntetettjei

Fotó: Attila Kisbenedek / AFP

A vajdasági magyarokat is segíti a Pásztor István-díj mögött álló alapítvány

A Pásztor István Alapítvány alapítói azt a célt tűztek ki maguk elé, hogy

megőrzik és továbbörökítik a jövendő nemzedékek számára a 2023-ban elhunyt vajdasági magyar politikus szellemi hagyatékát, emellett adományaikkal segítik a rászoruló vajdasági magyarokat.”

Az elismerést évente egy magyarországi és egy szerbiai közéleti személyiségnek ítéli oda az alapítvány igazgatóbizottsága. A díjat csak olyanok kaphatják meg, akik elévülhetetlen érdemeket szereztek a szerb–magyar kapcsolatok fejlesztésében, a két nemzet közötti barátság, bizalom és együttműködés elmélyítésében.

A hírt Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke és köztársasági parlamenti frakcióvezetője is megosztotta közösségi oldalán. A díjazottak elfogadták az elismerést, amelyet a következő hetekben adnak át.