Ellentüntetés előzte meg a Pride-ot Pécsen – képek+videó

A CitizenGO által szervezett menet az Indóház térről indult, majd a Kossuth téren rövid beszédek hangzottak el – adta hírül a Baranya Vármegyei Hírportál (BAMA). A mintegy százfős csoport a család fontosságát hangsúlyozta, ugyanakkor a Széchenyi téri dzsáminál külföldi lobbisták és LMBTQ-aktivisták jelentek meg az eredetileg betiltott V. Pécs Pride-on, köztük drag queenek is, akik az ellentüntetőkkel szemben demonstráltak. A két tábor között csak szóváltásokig fajult a helyzet, a rendőrség jelentős erőkkel biztosította a helyszínt.
A felvonulás végül a Szent István térre érkezett, Szepesi Ignác szobrához, ahol közös imádsággal zárult a rendezvény. Varga Tamás, a Mi Hazánk pécsi önkormányzati képviselője arra kérte a jelenlévőket, hogy délután csendes tiltakozással folytassák kiállásukat a Széchenyi téren és a Szent István téren.
A szervezők felhívták a figyelmet arra is, hogy az Antifa mozgalom tagjainak jelenlétére számítani lehet, ezért különösen fontos volt a rendőri készültség. Az eseményen részt vett Őri László, a Baranya Vármegyei Önkormányzat elnöke is, aki három gyermekével együtt vonult az ellentüntetők sorában.