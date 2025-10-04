Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kaszás Nikolett barátja elárulta, hogy miért végezhetett magával a fiatal nő

pécs pride

Ellentüntetés előzte meg a Pride-ot Pécsen – képek+videó

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szombaton az V. Pécs Pride felvonulása előtt ellentüntetést tartottak a városban. A résztvevők a családok mellett emelték fel szavukat, miközben a rendezvényeket erős rendőri biztosítás kísérte.
Link másolása
Vágólapra másolva!
pécs pridedrag queenBama huCitizenGo MagyarországLMBTQ-ideológiacsaládellentüntetésrendőri jelenlét

A CitizenGO által szervezett menet az Indóház térről indult, majd a Kossuth téren rövid beszédek hangzottak el – adta hírül a Baranya Vármegyei Hírportál (BAMA). A mintegy százfős csoport a család fontosságát hangsúlyozta, ugyanakkor a Széchenyi téri dzsáminál külföldi lobbisták és LMBTQ-aktivisták jelentek meg az eredetileg betiltott V. Pécs Pride-on, köztük drag queenek is, akik az ellentüntetőkkel szemben demonstráltak. A két tábor között csak szóváltásokig fajult a helyzet, a rendőrség jelentős erőkkel biztosította a helyszínt.

Pécs Pride
Az ellentüntetés résztvevői a család fontossága mellett és a Pécs Pride ellen emelték fel a szavukat. 
Forrás: Bama.hu
Fizetett menetelés? – Így pénzelik a Pride mögötti civil szervezeteket külföldről

Imádsággal zárult az esemény

A felvonulás végül a Szent István térre érkezett, Szepesi Ignác szobrához, ahol közös imádsággal zárult a rendezvény. Varga Tamás, a Mi Hazánk pécsi önkormányzati képviselője arra kérte a jelenlévőket, hogy délután csendes tiltakozással folytassák kiállásukat a Széchenyi téren és a Szent István téren.

Pécs Pride
A Pécs Pride elleni tüntetésen részt vett családjával Őri László, a Baranya Vármegyei Önkormányzat elnöke is.
Forrás: Facebook/Őri László

A szervezők felhívták a figyelmet arra is, hogy az Antifa mozgalom tagjainak jelenlétére számítani lehet, ezért különösen fontos volt a rendőri készültség. Az eseményen részt vett Őri László, a Baranya Vármegyei Önkormányzat elnöke is, aki három gyermekével együtt vonult az ellentüntetők sorában.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!