Ellentüntetés előzte meg a Pride-ot Pécsen – képek+videó

Imádsággal zárult az esemény

A felvonulás végül a Szent István térre érkezett, Szepesi Ignác szobrához, ahol közös imádsággal zárult a rendezvény. Varga Tamás, a Mi Hazánk pécsi önkormányzati képviselője arra kérte a jelenlévőket, hogy délután csendes tiltakozással folytassák kiállásukat a Széchenyi téren és a Szent István téren.

A Pécs Pride elleni tüntetésen részt vett családjával Őri László, a Baranya Vármegyei Önkormányzat elnöke is.

Forrás: Facebook/Őri László

A szervezők felhívták a figyelmet arra is, hogy az Antifa mozgalom tagjainak jelenlétére számítani lehet, ezért különösen fontos volt a rendőri készültség. Az eseményen részt vett Őri László, a Baranya Vármegyei Önkormányzat elnöke is, aki három gyermekével együtt vonult az ellentüntetők sorában.