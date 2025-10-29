Hírlevél

Rendkívüli

A tiszás tömegkép valószínűleg módosított vagy számítógéppel generált a Photoshop Detector szerint

Tisza menet

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
A Tisza Párt háborús menetéről készült egy légi felvétel. A szakvélemény szerint a kép nagy valószínűséggel digitálisan manipulált, a tömeg mérete mesterségesen felnagyított.
Tisza menetháborúMagyar Péter

Terjeng az interneten egy kép a Tisza háborús menetéről, a képen rengeteg ember látható, sokan erre hivatkozva tesznek olyan kijelentéseket, miszerint kétszer annyian voltak a háborús meneten, mint a Békemeneten. 

Tisza-menet digitálisan manipulált légifelvétel
Ám a mesterséges intelligenciával végzett elemzés szerint a felvétel digitálisan manipulált. Az MI-kutatóközpont elemzés kimutatta, hogy a tömeg mérete mesterségesen felnagyított, a képi elemek ismétlődő mintázatot mutatnak, és a határvonalak szabályosak, ami fizikai szempontból lehetetlen.

A kutatóközpont szakvéleménye szerint a digitális manipuláció eszközei közé tartozik a tömegsokszorozás, a részletek utólagos módosítása és a „digitális ecset” hatás, amely a kép egészére egyenletes kontúrokat és lefedettséget ad. 

A kutatóközpont elemzése és a Photoshop Detector egyaránt a kép digitális módosítását állapította meg.

A felvételen a Tisza-menet résztvevői látszólag nagy számban jelennek meg, azonban a valóságban csak néhány ezren vettek részt a háborús menet útvonalán, ahol plakátokkal és tiltakozó akciókkal próbálták kifejezni véleményüket a tiszások. 

A kutatás eredménye egyértelmű: a háborús menetről készült kép nem tekinthető hiteles dokumentációs felvételnek, mivel a digitális eszközök segítségével a tömegjelenet vizuális hatása torzított. 


 

 

