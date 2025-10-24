Kibújt a szög a zsákból, a pilisborosjenői polgármester mögött a Tisza van - videóval

Ahogy azt az Origo már megírta, egyeseknek nagyon nem tetszett Menczer Tamás ünnepi beszéde. Ilyen volt a pilisborosjenői polgármester, Tömöri Balázs is. Az Origo közzétette azt a videót is, amelyen a kormánypártok kommunikációs igazgatójának az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján megtartott ünnepi beszéde látható és hallható. Kiderült, hová vezethetőek vissza a kitiltás szálai.

Menczer Tamást kitiltotta pilisborosjenői polgármester, a Tisza áll a háttérben

Fotó: Facebook/Menczer Tamás

A Tiszával a háta mögött bátor a pilisborosjenői polgármester

A liberális polgármester hajnali 3 órakor értesítette a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatóját, hogy nem vehet részt a nemzeti ünnepi rendezvényen. Menczer Tamás szerint amikor milliárdok kellettek, még jó vendég volt. Menczer Tamás egyébként a térség, Budakörnyéke egyéni országgyűlési képviselője is egyben.

A kommunikációs szakember a közösségi oldalán ecsetelte, valójában mi állhat a kitiltása hátterében. Ahogy írja, a Tisza áll Tömöri Balázs mögött.

Helyes, hogy a Tisza is beszámol arról, hogy jelentős, milliárdos fejlesztések indulnak a választókörzetemben. Persze hazudtok is, ahogy szoktatok. Világosan elmondtam, - ott a videó - azért van rossz helyzetben Pilisborosjenő, mert a polgármester arra is alkalmatlan, hogy adatokat adjon az elvégzendő fejlesztésekről. Persze igyekszem a polgármester hibáit kijavítani. Azt is elmondtam, hogy a szennyvízzel és egyéb fejlesztési tervekkel is foglalkozom. Kérem a Tiszát, hogy a jövőben is számoljon be a vk összes fejlesztéséről!

– fogalmazott a kommunikációs igazgató.