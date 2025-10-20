Elégedetlenség és engedetlenség: hiába Merz parancsa, nem engedik katonának a német fiúkat

Erőltetett menetben zajlik a német hadsereg, a Bundeswehr fejlesztését célzó reformtörvény tárgyalása, amely 2026. január 1-jétől lépne életbe, és rendelkezik többek között a Bundeswehr létszámának jelentős növeléséről. Ehhez egy új katonai szolgálati modellről kell dönteni, ami az önkéntességről szól, de már rögzíti azt is, hogyan érik el a kitűzött célszámokat, ha kevés lesz a jelentkező – írja az Economx gazdasági-közéleti hírportál.

Fiatal német katonák a Bundeswehr-újoncok eskütételén 2024. július 20-án, Berlinben. Boris Pistorius német védelmi miniszter 2025. október 15-én védekezni kényszerült a kritikákkal szemben, miután a kormánykoalícióban nem jutottak dűlőre a katonai szolgálat reformjáról. (Fotó: Ralf Hirschberger/AFP)

A német kormány javaslata szerint egy, a szerencsejátékokhoz hasonló sorsolásos rendszerben jelölné ki az állam, hogy a 2008 után született német fiatalok közül szükség esetén kiknek kell vonulni a hadseregbe, legalább fél évre.

Ezzel azonban nemcsak zajos politikai vitát, hanem példátlan pánikhangulatot idéztek elő a társadalomban. A civil szervezeteknél égnek a vonalak: kétségbeesett szülők kérnek segítséget az úgynevezett „lelkiismereti okból” történő szolgálatmegtagadáshoz.

A fiatalok feje fölött döntene a Merz-kormány

Még Frank-Walter Steinmeier államfő is kritikusan fogadta a tervet, hogy lényegében a szerencsén, és nem a hazafiságon vagy az akaraton múlhat a német fiatalok sorsa. Az elnök ugyanakkor korábbi felszólalásaiban kiállt a kötelező sorkatonaság visszaállítása mellett – írja a Welt.

A német diákszervezetek kemény kritikával illették a kormányt, mondván, hogy a fejük felett akarnak dönteni a sorsukról, még csak nem is egyeztettek velük.

A fiatal, potenciálisan sorozás alá fogható korosztály mostanra komoly bizonytalanságba sodródott, és családok ezrei élnek át bizalmi válságot a felfokozott háborús pszichózisban – idézi a német közszolgálati ZDF-et az Economx.