Elégedetlenség és engedetlenség: hiába Merz parancsa, nem engedik katonának a német fiúkat

Erőltetett menetben zajlik a német hadsereg, a Bundeswehr fejlesztését célzó reformtörvény tárgyalása, amely 2026. január 1-jétől lépne életbe, és rendelkezik többek között a Bundeswehr létszámának jelentős növeléséről. Ehhez egy új katonai szolgálati modellről kell dönteni, ami az önkéntességről szól, de már rögzíti azt is, hogyan érik el a kitűzött célszámokat, ha kevés lesz a jelentkező – írja az Economx gazdasági-közéleti hírportál.
A német kormány javaslata szerint egy, a szerencsejátékokhoz hasonló sorsolásos rendszerben jelölné ki az állam, hogy a 2008 után született német fiatalok közül szükség esetén kiknek kell vonulni a hadseregbe, legalább fél évre.
Ezzel azonban nemcsak zajos politikai vitát, hanem példátlan pánikhangulatot idéztek elő a társadalomban. A civil szervezeteknél égnek a vonalak: kétségbeesett szülők kérnek segítséget az úgynevezett „lelkiismereti okból” történő szolgálatmegtagadáshoz.
A fiatalok feje fölött döntene a Merz-kormány
Még Frank-Walter Steinmeier államfő is kritikusan fogadta a tervet, hogy lényegében a szerencsén, és nem a hazafiságon vagy az akaraton múlhat a német fiatalok sorsa. Az elnök ugyanakkor korábbi felszólalásaiban kiállt a kötelező sorkatonaság visszaállítása mellett – írja a Welt.
A német diákszervezetek kemény kritikával illették a kormányt, mondván, hogy a fejük felett akarnak dönteni a sorsukról, még csak nem is egyeztettek velük.
A fiatal, potenciálisan sorozás alá fogható korosztály mostanra komoly bizonytalanságba sodródott, és családok ezrei élnek át bizalmi válságot a felfokozott háborús pszichózisban – idézi a német közszolgálati ZDF-et az Economx.
Kibúvókat keresnek a besorozástól rettegő családok
Már több civil szervezet jelezte a sajtónak, hogy káoszhangulat uralkodott el Németországban.
Gyakorlatilag elárasztanak minket a megkeresések, több ezer aggódó szülő jelentkezik segítségért”
– nyilatkozta múlt hétvégén a Német Béke Társaság elnevezésű, háborúellenes szervezet az RND-csoport lapjainak, kiemelve, hogy napi 125 ezerre – a korábbinak több mint duplájára – nőtt a szolgálatmegtagadás legális módjait támogató weboldaluk látogatottsága.
A jelentkezők nemcsak a sorsolásos kiválasztás lehetősége miatt, hanem amiatt is félnek, hogy
a német kormány törekvései valójában a kötelező besorozást készítik elő.
Az Evangélikus Munkacsoport lelkiismereti megtagadással foglalkozó szolgálata is a tagságuk hirtelen növekedéséről számolt be a Handesblattnak, valamint arról, hogy megugrott a tanácsért hozzájuk fordulók száma.
Büntethetik, aki elhallgatja a szándékait
A törvénytervezet alapján 2029-ig összesen 460 ezer főre növelnék a jelenleg körülbelül 183 ezer aktív katonát és 50 ezer tartalékost jegyző német sereget – a végső dátumot ahhoz szabták, hogy a szakértők szerint az évtized vége felé esélyes, hogy Putyin lerohanja Európát.
Az már biztos, hogy az önkéntes szolgálathoz mindenki, aki 2026. január 1. után éri el a nagykorúságot, a 18. születésnapja után kap egy QR-kódot tartalmazó levelet, amely egy online kérdőívre vezet.
Ebben olyan személyes információkat kell megadni, mint az iskolai végzettség, magasság, testsúly és a katonai szolgálatra való hajlandóság.
A fiatal nőknek nem kötelező kitölteniük az űrlapot, de a férfiaknak igen, ami évente körülbelül 300-350 ezer németet érint.
Azok, akik elmulasztják a válaszadást vagy hamis információkat közölnek, közigazgatási szabálysértést követnek el, amely pénzbírsággal büntetendő.