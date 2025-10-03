Levitézlett pornószínésznő után aktmodell segíti Magyar Péter és a Tisza kampányát

A Tisza Párt körül sorra bukkannak fel a rovott múltú, megélhetésüket a testi adottságaik révén előteremtő nők. A Magyar Péter által kitüntetett tiszás pornósztár, Róka Réka után újabban egy aktmodell lett a párt új reklámarca – számolt be a Bors Online. A lap szerint reklámipari szakemberek felismerték, hogy a Tisza új reklámarca Arizona Muse, a „bevállallós” erotikus aktmodell lett.

Arizona Muse ismert aktmodellel népszerűsíti Nemzet Hangja kampányát a Tisza Párt (kép forrása: Bors)

Nem tudni, Magyar Péter hogyan áll a jogdíjakkal

A Tisza Párt által meghirdetett Nemzet Hangja kérdőívet és a telefonos applikációjukat is népszerűsíteni hivatott hölgy nem annyira a meztelen fotókkal, hanem a családjával fotózva került előtérbe. Azt nem tudni, hogy a

súlyos dollárszázezreket is elérő értékű fotósorozatot hogyan használhatja a Tisza,

Magyar Péter azonban, úgy tűnik hisz a szexuális tartalmak segítségével közvetített, vagy azok által segített akciókban – teszik hozzá.

Az első sorban tapsolt Róka Réka, a párt kedvenc pornószínésznője

Korábban az Origo megírta, hogy a volt pornószínésznő, Róka Réka a kezdetektől Magyar Péter támogatója, aki országosan felelős a Tisza szigetek munkájának szervezéséért. Amióta Magyar Péter májusban elkezdte országjárását, vele együtt utazik mindenhová – nyilatkozták a Tisza Pártból kiábrándult egykori aktivisták. Szerintük a pornószínésznőből lett politikus

továbbra is fontos szerepet tölt be a tiszás rendezvényeken, országos szervező-titkárként rendszerint az első sorban kap helyet, a párt vezetőségével együtt.

Magyar Péter mindig szorít helyet maga mellett Róka Rékának, még Brüsszelbe is magával vitte (Kép forrása: Facebook)

Róka Rékát a Tisza elnöke többször magával vitte már Brüsszelbe is. Ha pedig épp nem a politika oltárán áldoz, akkor felnőttfilmekben kamatoztatja tudását.