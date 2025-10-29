Feltűnt Pressman jól bevált kádere a tiszás programírók között

David Pressman volt amerikai nagykövet pénzosztó embere és több ismert baloldali jogász is szerepel a Tisza Párt közjogi munkacsoportjában – derült ki Bárándy Péter és Kéri László beszélgetéséből a Magyar Péterhez köthető Kontroll podcastban. A volt igazságügyi miniszter elárulta, hogy a csoport célja az elmúlt 15 év jogrendszerének teljes átalakítása – írja a Magyar Nemzet.

Pressman pénzosztó embere is részt vesz a Tisza Párt jogi munkájában

Bárándy Péter közölte, hogy a jogászok egy 18 pontos programot állítottak össze, amelyben áttekintik az alkotmány, a parlament, a kormány, a bíróságok és az ügyészség működését. „A demokratikus állami működés biztosítása érdekében új igényeket kell érvényesíteni” – mondta.

Kéri László hozzátette, hogy a munkacsoport a jogállamiság helyreállítását tűzte ki célul, és a közvéleménnyel egy „jogállami minimumot” kíván elfogadtatni. Bárándy ugyanakkor egyértelműen kijelentette:

a 15 év alatt felépített jogi rendszerrel szakítani kell.

A műsorban bemutatott dokumentumból kiderült, hogy a munkacsoport tagja Polyák Gábor is, aki a Soros György által finanszírozott Mérték Médiaelemző Műhely vezetőjeként döntött arról, mely médiumok kapjanak támogatást a Pressman-féle sajtófinanszírozási pályázaton.

Polyák korábban maga is elismerte:

Pressman pénzosztó embere vagyok, ez igaz.

Polyák a múltban Gyurcsány Ferenc és Márki-Zay Péter tanácsadójaként, valamint az ELTE tanszékvezetőjeként is szerepelt a hírekben, miután megkísérelte megfúrni Orbán Balázs doktoriját.

Kik szerepelnek még a listán?

A munkacsoport tagjai között szerepel

Vörös Imre is, aki fiatalkorában a kádári megtorlások jogi agytrösztjének számító Eörsi Gyulát nevezte példaképének.

A Nemzeti Emlékezet Bizottság kutatásai szerint Eörsi kulcsszerepet játszott az 1956 utáni megtorlások jogi rendszerének kidolgozásában. A csoportban részt vesz továbbá Urbán Ágnes, a Mérték Médiaelemző Műhely alapítója, valamint Pálné Kovács Ilona, akik korábban is gyakran fogalmaztak meg kritikát a kormányzattal szemben.

A Bárándy–Kéri-beszélgetés szerint a Tisza Párt közjogi munkacsoportja már dolgozik a részletes háttéranyagokon, hogy „ne a nulláról kelljen indulni” a 2010 utáni intézményrendszer felszámolásához.