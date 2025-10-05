Hírlevél

Hihetetlen áttörés: ez lehet a legelső jel, hogy rák támadta meg a testet

Kiszivárgott videó borzolja a kedélyeket Puzsér tüntetése előtt

A Magyarságért nevű Facebook-oldal leleplező bejegyzése közéleti vihart kavart: egy olvasói megkeresésre hivatkozva videót tett közzé Puzsér Róbertről. A bejegyzés szerint a felvételek a pénteki tüntetés előtti napokban készültek, és súlyos kérdéseket vetnek fel az önmagát erkölcsi példaként beállító közszereplő hitelességével kapcsolatban. A közösségi médiában azóta is parázs vita zajlik arról, mit mutat meg ez az eset a hazai baloldali közélet kettős mércéjéről.
„Felelősséggel tartozunk Magyarország felé” – ezzel a mondattal kezdte bejegyzését a Magyarságért Facebook-oldal, ami leleplező videót közölt Puzsér Róbertről.

Puzsér Róbert
Puzsér Róbert az INGA kávéző mögött
Fotó: facebook

Mit csinál Puzsér a kiszivárgott felvételen?

A Magyarságért nevű, nemzeti értékeket hangsúlyozó közösségi oldal egy újabb olvasói bejelentést tett közzé, amely azonnal felrobbantotta a közéleti vitákat.

A bejegyzés szerint:

Aki követi a közéletet, láthatja, hogy most azok kiabálnak, akiknek ég a háza.”

Az oldal azt írja, egy olvasójuk jelezte, hogy Puzsér Róbert, aki a hétvégére tüntetést szervezett, a demonstráció előtti eligazításra már igencsak átszellemült állapotban érkezett meg.

A Magyarságért szerint az illető, aki ezt észlelte, úgy döntött, felvételt készít arról, hogy

az INGA kávézó mögött az ALDI parkolóban kólázik.”

A videót a Magyarságért Facebook-oldal tette közzé, hozzátéve:

A felvételeket elküldte, amit most nyilvánosságra hozunk. A videó alatt, kommentekbe tesszük a képeket, illetve egy másik videót!”

A bejegyzés célja a szerzők szerint egyfajta felelősségvállalás Magyarország iránt, és az, hogy

az emberek lássák, kik beszélnek ma erkölcsről.”

 

 

