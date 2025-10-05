A „csodatévő próféta” Lázok (Látó?) János is felszólal Puzsérék vasárnapi tüntetésén – még nem tudni, kínaiul szól-e

A „Zsolti bácsi-ügy” állítólagos informátora, Látó János is felszólal azon a demonstráción, amelyet Puzsér Róbert szervez vasárnap Budapesten.
A publicista szolidaritási tüntetést hirdetett Juhász Péter mellett, akit pénteken hallgatott ki a budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség a Szőlő utcai álhírbotrány ügyében – számolt be a Magyar Nemzet.
Puzsér Róbert saját közösségi oldalán tette közzé az „Elég a megfélemlítésből” címet viselő vasárnapi tüntetés felszólalóinak névsorát.
A listán szerepel Látó János is, aki korábban a Juhász Péter által nyilvánosságra hozott hangfelvételen beszélt először a kitalált „Zsolti bácsiról”.
Látó János és Juhász Péter együtt alkották meg a nem létező ózdi gyermekotthonban pedofil rémtetteket elkövető „Zsolti bácsi” fiktív alakját – ez az ügy vezetett később a Szőlő utcai álhírbotrányhoz.
Erről Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője számolt be közösségi oldalán, felidézve, hogy Juhász Péter korábban igyekezett eltitkolni Látó valódi kilétét: saját podcastműsorában, amikor az ózdi ügy szóba került, csak „Lajosként” mutatta be őt.
Kocsis Máté közösségi oldalán arról is beszámolt, hogy Látó Jánosnak nemcsak a történetei hamisak, hanem a neve is. A politikus elmondása szerint a férfit valójában Lázok Jánosnak hívják, ám az anyakönyvezett név nem tetszett neki, mert nem találta elég hangzatosnak.
Ezért vette fel a „Látó” nevet, amelyet az Ószövetség alapján választott, ahol a prófétát „látónak” is fordítják – Kocsis szerint Lázok János saját magát is prófétának tartja.
A Fidesz frakcióvezetője egyúttal üzent Puzsér Róbertnek is, aki a vasárnapi tüntetés szervezője. Kocsis azt javasolta, hogy Puzsér kérdezze meg Látó Jánost és Juhász Pétert, ha valóban voltak bizonyítékaik vagy informátoraik egy súlyos pedofilügyben, miért nem tettek feljelentést.
A frakcióvezető egy vasárnap reggeli videóban is reagált az eseményekre, kijelentve:
Az, hogy Juhász Péter tart kiselőadást a vasárnapi tüntetésen, azért nagyon gusztustalan, mert éppen most kaptuk rajta egy rágalmazáson.
Kocsis hangsúlyozta, hogy Juhász tette a Büntető Törvénykönyvbe ütközik, és hozzátette:
Juhász Péter volt az egyik, aki felépítette ezt a Szőlő utcai álhírbotrányt, ezt a rágalomhadjáratot, majd miután lebukott, hirtelen megbékélésrendezvényre szeretne menni.
Látó János videóiban arról beszél, hogy korábban az utcán prédikált, és imáival betegeket gyógyított meg – állítása szerint egy nő vállából „eltűnt a platinadarab”, mások pedig rákból és agysorvadásból épültek fel.
Saját elmondása szerint 13 évig démoni befolyás alatt élt, majd „a Szent Szellem rászállt”, és így szabadult meg a drog- és alkoholfüggőségtől.
Látó János egy videójában arról is beszélt, hogy ő és a felesége kínaiul kezdtek beszélni, pedig nem ismerik a nyelvet.
Elmondása szerint „nyelveken szólt”, és volt, hogy egy órán át imádkozott egy számára ismeretlen, szerinte kínai nyelven, miközben sírva könyörgött másokért.
A videó IDE kattintva érhető el!
Ahogy arról az Origo korábban beszámolt, a Szőlő utcai álhírbotrány egyik központi alakja Látó János, aki a Tisza Párt aktivistájaként is tevékenykedik.
Látó Juhász Péterrel együtt találta ki a „Zsolti bácsi” nevű fiktív szereplőt, akinek állítólagos pedofil tettei valójában soha nem történtek meg. Kocsis Máté fedte fel Látó valódi kilétét, aki korábban „Lajosként” szerepelt Juhász műsorában, és vallási témájú, bizarr videókkal hívta fel magára a figyelmet.
Az ügyben az ügyészség külön nyomozócsoportot állított fel, és további kihallgatásokra is sor kerülhet.