A „csodatévő próféta” Lázok (Látó?) János is felszólal Puzsérék vasárnapi tüntetésén – még nem tudni, kínaiul szól-e

A „Zsolti bácsi-ügy” állítólagos informátora, Látó János is felszólal azon a demonstráción, amelyet Puzsér Róbert szervez vasárnap Budapesten.

A publicista szolidaritási tüntetést hirdetett Juhász Péter mellett, akit pénteken hallgatott ki a budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség a Szőlő utcai álhírbotrány ügyében – számolt be a Magyar Nemzet.

A publicista szolidaritási tüntetést hirdetett Juhász Péter mellett (Fotó: MN-Montázs)

Puzsér Róbert saját közösségi oldalán tette közzé az „Elég a megfélemlítésből” címet viselő vasárnapi tüntetés felszólalóinak névsorát.

A listán szerepel Látó János is, aki korábban a Juhász Péter által nyilvánosságra hozott hangfelvételen beszélt először a kitalált „Zsolti bácsiról”.

Látó János és Juhász Péter együtt alkották meg a nem létező ózdi gyermekotthonban pedofil rémtetteket elkövető „Zsolti bácsi” fiktív alakját – ez az ügy vezetett később a Szőlő utcai álhírbotrányhoz.

Erről Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője számolt be közösségi oldalán, felidézve, hogy Juhász Péter korábban igyekezett eltitkolni Látó valódi kilétét: saját podcastműsorában, amikor az ózdi ügy szóba került, csak „Lajosként” mutatta be őt.

Kocsis Máté: Látó János valójában Lázok Jánosnak hívják

Kocsis Máté közösségi oldalán arról is beszámolt, hogy Látó Jánosnak nemcsak a történetei hamisak, hanem a neve is. A politikus elmondása szerint a férfit valójában Lázok Jánosnak hívják, ám az anyakönyvezett név nem tetszett neki, mert nem találta elég hangzatosnak.

Ezért vette fel a „Látó” nevet, amelyet az Ószövetség alapján választott, ahol a prófétát „látónak” is fordítják – Kocsis szerint Lázok János saját magát is prófétának tartja.

A Fidesz frakcióvezetője egyúttal üzent Puzsér Róbertnek is, aki a vasárnapi tüntetés szervezője. Kocsis azt javasolta, hogy Puzsér kérdezze meg Látó Jánost és Juhász Pétert, ha valóban voltak bizonyítékaik vagy informátoraik egy súlyos pedofilügyben, miért nem tettek feljelentést.

A frakcióvezető egy vasárnap reggeli videóban is reagált az eseményekre, kijelentve:

Az, hogy Juhász Péter tart kiselőadást a vasárnapi tüntetésen, azért nagyon gusztustalan, mert éppen most kaptuk rajta egy rágalmazáson.

Kocsis hangsúlyozta, hogy Juhász tette a Büntető Törvénykönyvbe ütközik, és hozzátette:

Juhász Péter volt az egyik, aki felépítette ezt a Szőlő utcai álhírbotrányt, ezt a rágalomhadjáratot, majd miután lebukott, hirtelen megbékélésrendezvényre szeretne menni.

Látó János magát csodatévő prófétának tartja – bizarr videói terjednek az interneten

Látó János videóiban arról beszél, hogy korábban az utcán prédikált, és imáival betegeket gyógyított meg – állítása szerint egy nő vállából „eltűnt a platinadarab”, mások pedig rákból és agysorvadásból épültek fel.

Saját elmondása szerint 13 évig démoni befolyás alatt élt, majd „a Szent Szellem rászállt”, és így szabadult meg a drog- és alkoholfüggőségtől.