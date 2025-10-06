Totális égés a Kossuth téren – nevetség tárgya lett Puzsér demonstrációja

Alig néhány ezren gyűltek össze a Kossuth téren, hogy részt vegyenek a közéleti botrányairól ismert véleményvezér, Puzsér Róbert újabb demonstrációján. Puzsér tüntetésén a jelenlévők Juhász Péter mellett álltak ki, de az érdeklődés messze elmaradt a várakozásoktól.
Vasárnap délután Puzsér Róbert demonstrációt tartott a Kossuth téren, miután a héten házkutatást tartottak Juhász Péter otthonában, a Szőlő utcai álhírbotrány miatt. Az eredetileg meghirdetett megbékélésmenet így váratlan fordulatot vett. A baloldali véleményvezér hirtelen az ellenzéki megmozdulás élére állt, és a baloldal egyik legmegosztóbb figurája Juhász mellett szólalt fel.
A hétfői Magyar Nemzet írta meg, hogy a megdöbbentően kevés érdeklődőt vonzó
esemény legnagyobb problémája nem a demonstrálók hiányában, hanem a felszólalások színvonalában volt keresendő.
Puzsér Róbert Polgári Ellenállás elnevezésű szervezetének eseményén a polgári értékek nyomokban sem voltak megtalálhatóak.
A lap idézi is a válogatás nélküli szavakat, amelyek jellemezték a felszólalók stílusát:
Kénytelen voltam megint összeb∗szni valami szart”
– volt hallható Radics Pétertől, a káromkodásairól ismert youtubertől, aki ezúttal sem hazudtolta meg magát, azonban talán a legnevetségesebb az az influenszer – Dave – volt, aki már el sem ment a tüntetésre, hanem otthona melegéből üzent a térre egy felvett szöveggel, amiben riogatott:
mi lesz, ha egy szép napon tényleg megjelenik nálam is az ügyészség, vagy a TEK, vagy a fas∗om tudja, micsoda.”
Azért azt is hozzá tudta tenni, hogy a magyar kormány hagyja el az elméjét!
Aranyosi Péter baloldali humorista ismét a figyelem középpontjába került, miután
a Puzsér Róbert által szervezett demonstráció előtt lökdösni kezdte Varga Ádám riportert.
A történtekről készült felvételt Bohár Dániel osztotta meg közösségi oldalán. A videó tanúsága szerint Aranyosi agresszíven reagált arra, hogy Varga Ádám szóra próbálta bírni mint közszereplőt, ami újabb kérdéseket vet fel a humorista viselkedésével kapcsolatban.
A demonstráció
A Kossuth tér szokatlanul csendes volt, a korábban beharangozott tömeg helyett csak néhány tucat transzparens és szórványos taps hallatszott.
A Magyar Nemzet írása szerint a rendezvény szerecsenmosdatásba hajlott, mivel
Juhász Péter igazolásában, mosdatásában merült ki, aki a Szőlő utcai pedofilvádakhoz köthető álhírkampány egyik kulcsszereplője.
Az est főműsora Látó János és Juhász Péter lett volna, azonban ahogyan írják róluk: Látó, akit valójában Lázok Jánosnak hívnak, korábban Juhász társaként szerepelt abban az ügyben, amelyben kitalált pedofil rémtettekről terjesztettek történeteket egy nem létező ózdi gyermekotthonról.
A Kossuth téren tartott „beszéde” azonban annyira összefüggéstelen volt, hogy idézni sem igazán lehetett belőle.
Vélhetően a rendezvény fénypontjának szánták a rendezők a színpadra lépő Juhász Pétert, aki nem igazán hálálta meg a neki megelőlegezett bizalmat: a youtuber arról beszélt, hogy ő maga nem fél, majd a miniszterelnök családjáról tett minősíthetetlen kijelentéseket.