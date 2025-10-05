Hírlevél

Hihetetlen áttörés: ez lehet a legelső jel, hogy rák támadta meg a testet

Puzsér Róbert

Kínos kudarc: legfeljebb 2 ezren kíváncsiak Puzsérra, és a félőrült Látó Jánosra

Alig néhány ezren gyűltek össze a Kossuth téren, hogy részt vegyenek a közéleti botrányairól ismert véleményvezér, Puzsér Róbert újabb demonstrációján. A Puzsér tüntetése néven szervezett esemény Juhász Péter mellett állt ki, de az érdeklődés messze elmaradt a várakozásoktól.
Vasárnap délután Puzsér Róbert demonstrációt tart a Kossuth téren, miután a héten házkutatást tartottak Juhász Péter otthonában, a Szőlő utcai álhírbotrány miatt. Az eredetileg meghirdetett megbékélésmenet így váratlan fordulatot vett Puzsér tüntetése. A baloldali véleményvezér hirtelen az ellenzéki megmozdulás élére állt, és a baloldal egyik legmegosztóbb figurája, Juhász mellett szólalt fel – írja a Magyar Nemzet.

puzsér tüntetése, Budapest, 2025. június 10.Puzsér Róbert publicista, szerkesztő, kritikus beszél a felhívására a "szabad nyilvánosságért, a nyugatos társadalomfejlődésért, Magyarország megmentéséért" rendezett demonstráción az Országház előtti Kossuth Lajos téren 2025. június 10-én.MTI/Bodnár Boglárka
Puzsér tüntetése ismét hegyeket mozgat meg...
Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

Puzsér tüntetése azonban messze nem váltja be a hozzá fűzött reményeket

A demonstráció késve kezdődik, és a helyszínen mindössze mintegy háromezer ember gyűlik össze. A Kossuth tér szokatlanul csendes, a korábban beharangozott tömeg helyett csak néhány tucat transzparens és szórványos taps hallatszik.

Az ellenzéki megmozdulás így inkább tűnik szánalmas gesztusnak, mint valódi politikai erődemonstrációnak.

A végeredmény egy félhangos délután, ahol Puzsér tüntetése inkább a politikai fáradtság szimbóluma, mint a baloldali összefogás ünnepe. Az ismert elemző, Nagy Attila Tibor képeket osztott meg a tüntetésről, melyen látható milyen kevesen is kíváncsiak a baloldali véleményvezérre és félőrült komájára, Látó Jánosra.

 

