Kínos kudarc: legfeljebb 2 ezren kíváncsiak Puzsérra, és a félőrült Látó Jánosra

Vasárnap délután Puzsér Róbert demonstrációt tart a Kossuth téren, miután a héten házkutatást tartottak Juhász Péter otthonában, a Szőlő utcai álhírbotrány miatt. Az eredetileg meghirdetett megbékélésmenet így váratlan fordulatot vett Puzsér tüntetése. A baloldali véleményvezér hirtelen az ellenzéki megmozdulás élére állt, és a baloldal egyik legmegosztóbb figurája, Juhász mellett szólalt fel – írja a Magyar Nemzet.

Puzsér tüntetése ismét hegyeket mozgat meg...

Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

Puzsér tüntetése azonban messze nem váltja be a hozzá fűzött reményeket

A demonstráció késve kezdődik, és a helyszínen mindössze mintegy háromezer ember gyűlik össze. A Kossuth tér szokatlanul csendes, a korábban beharangozott tömeg helyett csak néhány tucat transzparens és szórványos taps hallatszik.

Az ellenzéki megmozdulás így inkább tűnik szánalmas gesztusnak, mint valódi politikai erődemonstrációnak.

A végeredmény egy félhangos délután, ahol Puzsér tüntetése inkább a politikai fáradtság szimbóluma, mint a baloldali összefogás ünnepe. Az ismert elemző, Nagy Attila Tibor képeket osztott meg a tüntetésről, melyen látható milyen kevesen is kíváncsiak a baloldali véleményvezérre és félőrült komájára, Látó Jánosra.